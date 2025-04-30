才拿到台灣永居！「三原JAPAN」Jun醬突宣布離職　揭2人目前關係

記者蔡宜芳／綜合報導

日籍YouTuber三原慧悟在2015年創立頻道「三原JAPAN Sanyuan_JAPAN」，其中，團隊成員Jun醬（村上淳也），前不久才剛拿到台灣永久居留證，結果30日突然宣布離開三原的公司，引發網友熱烈關注。

▲「三原JAPAN」成員包含三原和Jun醬。（圖／翻攝自Instagram／junchang_lian）

Jun醬表示，他加入三原的公司「三杯珍奶」已經有5、6年的時間，目前選擇離開對方的公司。但他也強調，自己並沒有要離開三原JAPAN這個團體，只是和三原解除了員工與老闆的關係。

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Jun醬也提到，自己和三原本來在大學時就是學長、學弟，而最近三原來台拍片時，他也感覺回到以前的關係了，認為這樣比較好做事，「真的很感謝三原的三杯珍奶這間公司。」他也不忘開玩笑向三原下馬威說：「我是學長喔！」

▲▼Jun醬宣布離開三原的公司。（圖／翻攝自YouTube／JUN醬【變態先生】）

Jun醬離開三原公司的消息公開後，許多網友都留言說「只要三原Japan還能在一起就沒關係」、「三原團隊多一間聚集的場所，大家還可常常聊聊不錯耶」，祝福他未來開店當老闆一切順利，也期待看到他和三原的新作品。