ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

才拿到台灣永居！「三原JAPAN」Jun醬突宣布離職　揭2人目前關係

記者蔡宜芳／綜合報導

日籍YouTuber三原慧悟在2015年創立頻道「三原JAPAN Sanyuan_JAPAN」，其中，團隊成員Jun醬（村上淳也），前不久才剛拿到台灣永久居留證，結果30日突然宣布離開三原的公司，引發網友熱烈關注。

▲▼「三原JAPAN」Jun醬突宣布離職　揭2人目前關係。（圖／翻攝自Instagram／junchang_lian）

▲「三原JAPAN」成員包含三原和Jun醬。（圖／翻攝自Instagram／junchang_lian）

Jun醬表示，他加入三原的公司「三杯珍奶」已經有5、6年的時間，目前選擇離開對方的公司。但他也強調，自己並沒有要離開三原JAPAN這個團體，只是和三原解除了員工與老闆的關係。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Jun醬也提到，自己和三原本來在大學時就是學長、學弟，而最近三原來台拍片時，他也感覺回到以前的關係了，認為這樣比較好做事，「真的很感謝三原的三杯珍奶這間公司。」他也不忘開玩笑向三原下馬威說：「我是學長喔！」

▲▼「三原JAPAN」Jun醬突宣布離職　揭2人目前關係。（圖／翻攝自YouTube／JUN醬【變態先生】）

▲▼Jun醬宣布離開三原的公司。（圖／翻攝自YouTube／JUN醬【變態先生】）

▲▼「三原JAPAN」Jun醬突宣布離職　揭2人目前關係。（圖／翻攝自YouTube／JUN醬【變態先生】）

▲▼「三原JAPAN」Jun醬突宣布離職　揭2人目前關係。（圖／翻攝自YouTube／JUN醬【變態先生】）

Jun醬離開三原公司的消息公開後，許多網友都留言說「只要三原Japan還能在一起就沒關係」、「三原團隊多一間聚集的場所，大家還可常常聊聊不錯耶」，祝福他未來開店當老闆一切順利，也期待看到他和三原的新作品。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【默契0分？】#李雅英 #李珠珢 一起比心！同時換動作合體失敗XD

推薦閱讀

右眼看到左眼噴出！鷹眼遭剷雪車重輾　身體變灰綠色「我當下已經死了」

右眼看到左眼噴出！鷹眼遭剷雪車重輾　身體變灰綠色「我當下已經死了」

楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

廖峻中風7年「兒要錢才出現」！媳求金援簡訊曝 助理控：把爸當ATM

廖峻中風7年「兒要錢才出現」！媳求金援簡訊曝 助理控：把爸當ATM

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

楊丞琳被挖10年前舊文「心疼Makiyo」　陸網揪關鍵：足以證明為人

楊丞琳被挖10年前舊文「心疼Makiyo」　陸網揪關鍵：足以證明為人

獨家／MAKIYO再爆楊丞琳曾哈日　過去交往過阿BEN「帶給我們看」

獨家／MAKIYO再爆楊丞琳曾哈日　過去交往過阿BEN「帶給我們看」

S媽痛失大S肝腸寸斷！　小S搬離帝寶「做1重大決定」近況曝光

S媽痛失大S肝腸寸斷！　小S搬離帝寶「做1重大決定」近況曝光

「小龍女」昆娜隱婚不倫！老公背景大有來頭…產女當媽換愛小鮮肉

「小龍女」昆娜隱婚不倫！老公背景大有來頭…產女當媽換愛小鮮肉

快訊／遭Makiyo爆「紅了就不認人」　楊丞琳不忍反擊了：惡意造謠

快訊／遭Makiyo爆「紅了就不認人」　楊丞琳不忍反擊了：惡意造謠

阿BEN回應過去與楊丞琳一段情　祝福她身心健康平安

阿BEN回應過去與楊丞琳一段情　祝福她身心健康平安

72歲廖峻去年悄離婚！　中風7年照顧者只見助理楊小姐…被錦德提告

72歲廖峻去年悄離婚！　中風7年照顧者只見助理楊小姐…被錦德提告

王心凌挺楊丞琳「罕見發聲開戰」：是誰狀況外！　6藝人聲援幫反擊

王心凌挺楊丞琳「罕見發聲開戰」：是誰狀況外！　6藝人聲援幫反擊

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

右眼看到左眼噴出！鷹眼遭剷雪車重輾　身體變灰綠色「我當下已經死了」

楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

廖峻中風7年「兒要錢才出現」！媳求金援簡訊曝 助理控：把爸當ATM

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

楊丞琳被挖10年前舊文「心疼Makiyo」　陸網揪關鍵：足以證明為人

獨家／MAKIYO再爆楊丞琳曾哈日　過去交往過阿BEN「帶給我們看」

S媽痛失大S肝腸寸斷！　小S搬離帝寶「做1重大決定」近況曝光

「小龍女」昆娜隱婚不倫！老公背景大有來頭…產女當媽換愛小鮮肉

快訊／遭Makiyo爆「紅了就不認人」　楊丞琳不忍反擊了：惡意造謠

阿BEN回應過去與楊丞琳一段情　祝福她身心健康平安

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

YouTuber, 三原JAPAN, Jun醬, 三原慧悟

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 返鄉客運飄出屍臭味！　《屍速客運》可怕劇情竟曾在現實中發生
  2. 不斷更新／韓星活動5月售票看這裡！　蘇志燮、玉澤演雙帥聯手登台
  3. 南台灣最頂啦啦隊「窮到吃不起麥當勞」　昔零收入慘況曝
  4. 才拿到台灣永居！「三原JAPAN」Jun醬突宣布離職　揭2人目前關係
  5. 獨家／《超級冰冰秀》主持人出事了　曾被噁心前輩性騷報警處理陌生男子
  6. 荳荳掀裙「失手大露內褲」　尷尬過程全被拍：糗到不行！
  7. 獨家／才喊沒積極爭取！吳姍儒確定接棒曾國城　成《一字千金》主持人
  8. 《千萬別開門》導演驚傳病逝！　遺屬認「長期昏迷」年初才好轉
  9. 正妹漫畫家刪文道歉認「放飛自我過頭」　織織曬前任後宮照被罵爆
  10. 孫生陷低潮悲認「真的好難過」　求粉絲打氣：給我開心能量

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366