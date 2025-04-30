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劉詩詩演技突破！首挑戰古裝懸疑劇　男星如願合作狂讚女神私下面

記者黃庠棻／台北報導

古裝懸疑陸劇《掌心》由劉詩詩、竇驍、鄭業成、宣璐攜手主演，劇情講述大唐嗣聖年間，僥倖活下來的「顧清（劉詩詩飾）」改名「葉平安」回到京城，建立「心病醫館」，表面是醫治病人，實則蒐集資料，想為當年之事贖罪及復仇。

▲古裝懸疑陸劇《掌心》由劉詩詩、竇驍、鄭業成主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲古裝懸疑陸劇《掌心》由劉詩詩、竇驍、鄭業成主演。（圖／愛爾達電視提供）

不料，劉詩詩卻因一樁奇案與大理寺少卿「元少城（竇驍飾）」試探鬥智，兩人也因此產生交集，是一部巧妙結合懸疑、醫術、探案與愛情等多種元素的古裝劇。《掌心》5月2日起，週一至週五晚間七點愛爾達綜合台全台首播。

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▲古裝懸疑陸劇《掌心》由劉詩詩、竇驍、鄭業成主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲古裝懸疑陸劇《掌心》由劉詩詩、竇驍、鄭業成主演。（圖／愛爾達電視提供）

有「古裝男神」封號的鄭業成，此次在《掌心》飾演左威衛大將軍「伍安康」，他也如願和心目中女神劉詩詩同台搭戲，而兩人絕美的古裝造型也被網友大讚是「天選古裝人合體」。

▲古裝懸疑陸劇《掌心》由劉詩詩、竇驍、鄭業成主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲鄭業成如願與劉詩詩合作。（圖／愛爾達電視提供）

鄭業成被問到和劉詩詩合作後的心得時，坦言「拍攝前就覺得她遙不可及，拍攝時覺得就像做一場夢一樣，不是都很怕夢想破滅嗎？但其實詩詩姐私下很和藹可親，也非常照顧我們，雖然不知道用『接地氣』來形來心目中的女神適不適合，但她私下很可愛、很靈動，是個很愛笑的女孩子，笑點也不太高。」

▲古裝懸疑陸劇《掌心》由劉詩詩、竇驍、鄭業成主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲鄭業成狂讚劉詩詩。（圖／愛爾達電視提供）

另外，鄭業成也補充「詩詩姐眼中有一種堅毅感，那是我特別欣賞的一種性格，其次就是她行為舉止都很落落大方，就是大眾對於『美』的具象化，工作時非常專業，私下又很親民，是榜樣般的存在」，字裡行間盡是對女神的至高讚美。

▲古裝懸疑陸劇《掌心》由劉詩詩、竇驍、鄭業成主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲鄭業成狂讚劉詩詩。（圖／愛爾達電視提供）

據悉，這也是劉詩詩首次挑古裝懸疑劇，在劇中她所飾演的「葉平安」並不會武功，聊到這個角色的特別之處，她說「我覺得葉平安的內心是很強大、很堅韌，同時也是個執著的人，對自己認定的事情就會不顧一切去做，雖然她不會武功，但她能猜透人心，人不能是『完人』我覺得這樣的她正剛好。」

▲古裝懸疑陸劇《掌心》由劉詩詩、竇驍、鄭業成主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲古裝懸疑陸劇《掌心》竇驍與劉詩詩有不少對手戲。（圖／愛爾達電視提供）

而《掌心》中有一段「葉平安舞劍」的名場面，回憶起拍攝過程，劉詩詩表示「因為葉平安不會武功，動作上既不能太醜，又不能有武功底子的感覺，所以在拍攝這場戲時大家都頭疼了很久，後來加了很多地板動作，所有的招數都在地上翻滾，就是用比較表面的花招來完成這場戲。」《掌心》5月2日起，週一至週五晚間七點愛爾達綜合台全台首播。

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掌心, 劉詩詩, 竇驍, 鄭業成, 宣璐

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