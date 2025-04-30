Tizzy Bac新歌「竟是夢境中完成」！　曝創舉：有神秘力量幫忙

記者蔡琛儀／台北報導

Tizzy Bac新歌〈朝我心臟開槍〉MV，以3D動畫一鏡到底的形式，描繪「心洞女」在感情中跌宕起伏的心路歷程。這首歌更是惠婷首次「在夢中寫歌」的特別經驗，她笑說是獲得了「神秘力量」的幫助，連前源也驚嘆不已。

▲Tizzy Bac推出新歌〈朝我心臟開槍〉。（圖／相信音樂提供）

惠婷分享〈朝我心臟開槍〉的旋律誕生於一場夢境中：「夢裡面我一直在哼唱一段旋律，醒來後覺得太喜歡了，馬上拿起手機錄下來！這是我第一次在夢中完成的創作。」她也感性分享：「雖然歌名聽起來很重，但即使世界不斷朝我們開槍、挑戰極限，我們也要堅持活成自己的樣子。每個人都是自己的恆星，不必仰賴外界的光芒。」

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前源也透露，MV中巧妙藏有3D版Tizzy Bac的身影，化身觀察者的視角，陪伴觀眾一起走進故事，增添更多細膩巧思。Tizzy Bac分享，對現在3D掃描建模的技術相當驚艷，只見團隊拿著一台手機，繞著他們360度旋轉掃描，不到一小時就完成前置掃描，再一步步轉化成3D角色，整個過程既快速又充滿趣味。

▲Tizzy Bac新歌旋律誕生於一場夢境。（圖／相信音樂提供）

不僅全新MV發布，Tizzy Bac《說出我的名字》實體專輯也正式公布將於5月9日限量發行，同名巡迴演唱會台北場將於5月16日在Legacy Taipei登場，目前僅剩零星票券，