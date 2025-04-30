金秀賢遭求償「大動作強硬開戰」！　5聲明曝光：追加提告爆料YTR

記者田暐瑋／綜合報導

南韓演員金秀賢遭金賽綸遺屬指控在女方未成年時期開始交往，深陷輿論風波之中，為此他全面否認指控，並提起刑事、民事訴訟，事件目前尚未了結。30日金秀賢經紀公司對YouTube頻道「橫豎研究所」以跟蹤罪名提出追加控告。

▲金秀賢。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216）

金秀賢公司30日發表聲明，內容指出公司方4月1日以違反跟蹤處罰法的罪名控告「橫豎」負責人金世義，認為金世義透過YouTube持續且反覆地散佈關於金秀賢的虛假事實，屬於跟蹤犯罪，調查機關22日認證「跟蹤罪嫌」，但金世義無視法院判決，持續透過YouTube頻道散布謠言。

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金秀賢公司表示：「此類行為無視法院的決定，根據跟蹤處罰法第20條第2項，屬於2年以下有期徒刑或2000萬韓元以下罰金的刑事處罰對象，Gold Medalist和金秀賢已迅速進行追加控告。」陷入爭議的金秀賢，據傳最近遭到部分廣告商索賠，訴訟金額根據合同的廣告期間和地區等各公司不同，損失上看2.5億。

▲金秀賢。（圖／翻攝自Y.O.U BEAUTY官方Instagram）

金秀賢公司全文：

1. 金秀賢及Gold Medalist今日以違反《反跟蹤法》為由，對YouTube頻道가세연的運營者金世義追加提起控告。

2. 如所周知，金秀賢及Gold Medalist於2025年4月1日以違反《反跟蹤法》為由，對가세연運營者金世義提起控告。理由是金世義持續反覆散布關於金秀賢的不實信息，構成對金秀賢的跟蹤犯罪。

3. 調查機關認為金世義的行為構成對金秀賢的跟蹤行為，於2025年4月22日申請對金世義的「暫時措施」，首爾中央地方法院於次日接受了調查機關的申請，對金世義作出了暫時措施決定。

4. 金世義已被法院認定其行為屬於跟蹤行為，並於24日接到該決定通知，但他無視該決定，繼續通過其YouTube頻道散布關於金秀賢的不實信息。

5. 金世義的上述行為無視法院決定，本身即構成可處2年以下有期徒刑或2000萬韓元以下罰金的刑事處罰對象（《反跟蹤法》第20條第2項），金秀賢及Gold Medalist已迅速對此追加提起控告。