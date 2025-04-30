SEVENTOEIGHT地獄操練曝光！　 只睡2.5小時「開暖氣跳舞」自虐

▲ SEVENTOEIGHT首次舉辦粉絲見面會。（圖／天空娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

男團SEVENTOEIGHT日前舉辦2場首次的粉絲見面會，這也是赴韓受訓前夕最後一場公開活動，除了提早1個月開始做舞蹈、口條及體能準備，每天從早到晚超過十小時操演，每位成員更在演出前一天練到半夜，只睡兩個半小時，在後台每個團員彷彿氣力全被抽乾，只能猛灌能量飲料跟咖啡提神，結果一上場看到滿場粉絲又精力充沛瞬間回神，團員鄭美祥笑說：「粉絲就是我們的最佳『充電器』，看到他們精神奕奕，就感覺一切都很值得，不但不覺得累，也成為到韓國訓練的力量！」

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▲▼ SEVENTOEIGHT熱力唱跳掀粉絲尖叫。（圖／天空娛樂提供）



SEVENTOEIGHT為了準備見面會還大搞「自虐」，竟在練舞時全程「開暖氣」練習，讓每個人彷彿在練舞時像是在洗三溫暖般頻頻汗如雨下，隊長陳麒文笑說：「真正感受到在汗蒸幕裡面跳舞的感覺，真的是體能及耐力極限大考驗！」如此地獄苦行僧的修羅道訓練，其實主要訓練男孩們能在各式各樣的環境下表演外，也希望身體不要在雕舞過程中迅速冷卻，陳麒文表示：「算是去韓國受訓前的暖身魔鬼練習！」而王學駿則苦笑說有燃燒脂肪的意外收穫，「可以把身體熱開、還可以 減肥兼流汗排毒，一舉兩得！」

SEVENTOEIGHT還突破過往表演框架，首次挑戰主持處男秀及高難度韓文歌BOYNEXTDOOR前輩的《If I Say,I Love You》向粉絲告白，而呆萌的王學駿更放開「身心」搞笑展現反差萌，在尬舞環節時更因為太投入把雙腳膝蓋磨破皮，他笑說：「因為當下的氣氛實在太開心，我太興奮了就忘記膝蓋受傷！」

除了令粉絲開心節目內容外，SE VENTOEIGHT更在見面會尾末準備了「唸信」感性告白粉絲時間，成員還特別因應北高四場準備不一樣的手寫信內容，讓現場更增添溫馨氛圍，這也是男孩們送給粉絲在他們離台前的珍貴禮物，D’om帝翁表示：「每一場的感覺也不太一樣，第一場是很期待的心情，到了最後一場突然捨不得的心情油然而生，感到大家包括我們都有點離情依依。」

