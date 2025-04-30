女星興奮見許孟哲！　一同旅行狂讚2優點「揭私下面」：非常照顧我們

記者孟育民／台北報導

實境綜藝《花甲少年趣旅行10》最新迎來聶雲、林美貞、許孟哲、雷嘉汭攜手共遊新北，展開充滿驚喜的冒險旅程。第二次參與節目的許孟哲坦言心情放鬆許多，只擔心「見面時叫不出名字」，但雷嘉汭完全沒這個問題，自爆其實是綜藝節目迷的她，當少年組的許孟哲一現身時就認出來，「我知道他是5566團員，也在他主持的其他節目看過！」她興奮分享，這次能和許孟哲一起旅行，內心既驚喜又感動。而真正相處之後，她也發現對方比電視上看到還要沉穩、暖心，「旅途中他默默為大家付出，還會和聶雲哥輪流開車，非常照顧我們。」

▲聶雲、林美貞、許孟哲、雷嘉汭攜手共遊新北。（圖／MyVideo提供）

回憶旅途中最難忘的時刻，許孟哲選擇了最後一天的滑冰挑戰。曾是冰上曲棍球國手的他，親自帶領旅伴們上冰，但一開始眾人超抗拒，「連停好車都沒人想下車！」沒想到短短時間內，大家就溜得越來越順，不但成功溜完整圈，最後還玩到捨不得離開。許孟哲感動表示：「大家真的很棒又很可愛！」

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▲節目中挑戰各種新事物。（圖／MyVideo提供）

這次的旅程，也讓許孟哲和雷嘉汭對旅伴們有了全新認識。許孟哲笑說，聶雲哥是大男孩魂爆發，什麼新挑戰都敢玩，美貞姐則從最保守的樣子，變成最後玩得最開心的一個，至於對雷嘉汭則是意外，「沒想到她是一個這麼愛拜拜的小女生」。而雷嘉汭也分享了自己的驚喜：「一開始覺得美貞姐氣場很強，其實超可愛，還常常自己講冷笑話！」更讓她感動的是，美貞姐不僅旅途中給了她許多鼓勵與建議，節目結束後也持續聯絡，「她像天使一樣溫暖我！」

▲錄影結束後大家情誼不減。（圖／MyVideo提供）

這趟旅程，不只是單純的旅行，更帶給許孟哲重要的人生啟發。他感性表示，自己原本總是習慣先設想最糟情況，避免措手不及，但這次被聶雲哥的樂觀精神深深影響，「應該更放鬆去面對每件事，不要還沒發生就先煩惱！」