ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

女星興奮見許孟哲！　一同旅行狂讚2優點「揭私下面」：非常照顧我們

記者孟育民／台北報導

實境綜藝《花甲少年趣旅行10》最新迎來聶雲、林美貞、許孟哲、雷嘉汭攜手共遊新北，展開充滿驚喜的冒險旅程。第二次參與節目的許孟哲坦言心情放鬆許多，只擔心「見面時叫不出名字」，但雷嘉汭完全沒這個問題，自爆其實是綜藝節目迷的她，當少年組的許孟哲一現身時就認出來，「我知道他是5566團員，也在他主持的其他節目看過！」她興奮分享，這次能和許孟哲一起旅行，內心既驚喜又感動。而真正相處之後，她也發現對方比電視上看到還要沉穩、暖心，「旅途中他默默為大家付出，還會和聶雲哥輪流開車，非常照顧我們。」

▲▼聶雲、林美貞、許孟哲、雷嘉汭攜手共遊新北。（圖／MyVideo提供）

▲聶雲、林美貞、許孟哲、雷嘉汭攜手共遊新北。（圖／MyVideo提供）

回憶旅途中最難忘的時刻，許孟哲選擇了最後一天的滑冰挑戰。曾是冰上曲棍球國手的他，親自帶領旅伴們上冰，但一開始眾人超抗拒，「連停好車都沒人想下車！」沒想到短短時間內，大家就溜得越來越順，不但成功溜完整圈，最後還玩到捨不得離開。許孟哲感動表示：「大家真的很棒又很可愛！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼聶雲、林美貞、許孟哲、雷嘉汭攜手共遊新北。（圖／MyVideo提供）

▲節目中挑戰各種新事物。（圖／MyVideo提供）

這次的旅程，也讓許孟哲和雷嘉汭對旅伴們有了全新認識。許孟哲笑說，聶雲哥是大男孩魂爆發，什麼新挑戰都敢玩，美貞姐則從最保守的樣子，變成最後玩得最開心的一個，至於對雷嘉汭則是意外，「沒想到她是一個這麼愛拜拜的小女生」。而雷嘉汭也分享了自己的驚喜：「一開始覺得美貞姐氣場很強，其實超可愛，還常常自己講冷笑話！」更讓她感動的是，美貞姐不僅旅途中給了她許多鼓勵與建議，節目結束後也持續聯絡，「她像天使一樣溫暖我！」

▲▼聶雲、林美貞、許孟哲、雷嘉汭攜手共遊新北。（圖／MyVideo提供）

▲錄影結束後大家情誼不減。（圖／MyVideo提供）

這趟旅程，不只是單純的旅行，更帶給許孟哲重要的人生啟發。他感性表示，自己原本總是習慣先設想最糟情況，避免措手不及，但這次被聶雲哥的樂觀精神深深影響，「應該更放鬆去面對每件事，不要還沒發生就先煩惱！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

推薦閱讀

楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

右眼看到左眼噴出！鷹眼遭剷雪車重輾　身體變灰綠色「我當下已經死了」

右眼看到左眼噴出！鷹眼遭剷雪車重輾　身體變灰綠色「我當下已經死了」

楊丞琳被挖10年前舊文「心疼Makiyo」　陸網揪關鍵：足以證明為人

楊丞琳被挖10年前舊文「心疼Makiyo」　陸網揪關鍵：足以證明為人

廖峻中風7年「兒要錢才出現」！媳求金援簡訊曝 助理控：把爸當ATM

廖峻中風7年「兒要錢才出現」！媳求金援簡訊曝 助理控：把爸當ATM

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

S媽痛失大S肝腸寸斷！　小S搬離帝寶「做1重大決定」近況曝光

S媽痛失大S肝腸寸斷！　小S搬離帝寶「做1重大決定」近況曝光

「小龍女」昆娜隱婚不倫！老公背景大有來頭…產女當媽換愛小鮮肉

「小龍女」昆娜隱婚不倫！老公背景大有來頭…產女當媽換愛小鮮肉

72歲廖峻去年悄離婚！　中風7年照顧者只見助理楊小姐…被錦德提告

72歲廖峻去年悄離婚！　中風7年照顧者只見助理楊小姐…被錦德提告

快訊／遭Makiyo爆「紅了就不認人」　楊丞琳不忍反擊了：惡意造謠

快訊／遭Makiyo爆「紅了就不認人」　楊丞琳不忍反擊了：惡意造謠

Makiyo重提「醉毆運將風波」　挨轟滾回日本認了：像被社會判死刑

Makiyo重提「醉毆運將風波」　挨轟滾回日本認了：像被社會判死刑

王心凌挺楊丞琳「罕見發聲開戰」：是誰狀況外！　6藝人聲援幫反擊

王心凌挺楊丞琳「罕見發聲開戰」：是誰狀況外！　6藝人聲援幫反擊

遭楊丞琳駁「紅了就不認人」　Makiyo再發聲

遭楊丞琳駁「紅了就不認人」　Makiyo再發聲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

右眼看到左眼噴出！鷹眼遭剷雪車重輾　身體變灰綠色「我當下已經死了」

楊丞琳被挖10年前舊文「心疼Makiyo」　陸網揪關鍵：足以證明為人

廖峻中風7年「兒要錢才出現」！媳求金援簡訊曝 助理控：把爸當ATM

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

S媽痛失大S肝腸寸斷！　小S搬離帝寶「做1重大決定」近況曝光

「小龍女」昆娜隱婚不倫！老公背景大有來頭…產女當媽換愛小鮮肉

72歲廖峻去年悄離婚！　中風7年照顧者只見助理楊小姐…被錦德提告

快訊／遭Makiyo爆「紅了就不認人」　楊丞琳不忍反擊了：惡意造謠

Makiyo重提「醉毆運將風波」　挨轟滾回日本認了：像被社會判死刑

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

聶雲, 林美貞, 許孟哲, 雷嘉汭, 花甲少年趣旅行

讀者迴響

最新新聞更多

  1. SJ晟敏「證實出走SM娛樂」！　公司完整聲明曝光
  2. 玖壹壹旗下師弟又出事！　遭爆欠錢不還還神隱...公司怒了勒令停工
  3. 港星突改名「隔6年首揭原因」！全為了父親　遭網諧音取笑：不在意
  4. Makiyo揭12年前醉毆真相！　爆司機其實沒昏迷：拿錢之前還出國玩
  5. 愛莉莎莎印度登機遭拒「當場大發飆」！　1天哭2次：真的把我搞瘋
  6. 封金曲歌王還不夠！　許富凱首次跨界音樂劇「就入圍男演員」太猛
  7. 女星興奮見許孟哲！　一同旅行狂讚2優點「揭私下面」：非常照顧我們
  8. 剴剴保母姊妹「明確殺人犯意」！張齡予見細節淚崩　揪社會4大破網
  9. 庾澄慶斷捨離！《超級星期天》9年百卷錄影帶掰了…網：古董別丟啊
  10. 港綠葉男星「當謝霆鋒演唱會保安」　親民合照粉絲！認了戲約減少

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366