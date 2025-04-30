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一場病讓她至少少賺4億日幣！　小彤老師因一把剪刀差點回不了台灣

記者葉文正／台北報導

兩性暢銷作家小彤近年在日本看屋、買房買出樂趣，無奈去年一場突發的健康意外，讓她花了9個月治療。身體比較穩定後，她的「海外第一飛」依然選擇熟悉的日本、住自己東京的新家、同時尋覓新標的；過去赴日輕鬆日走2萬步的她，如今深感體力大不如前，還因為一把小剪刀差點回不了台灣！

▲新勝寺門前，淨手準備去參拜。（圖／馬可孛羅公關 ）

▲草莓與哈密瓜是小彤最愛。（圖／馬可孛羅公關 ）

善於置產投資的小彤，在東京坐擁兩間套房，分別位於新宿和淺草晴空塔旁。去年以1.15億日幣交屋的塔樓，後來因影集《地面師》大紅，很多人專程前去拍照打卡，朋友都稱讚小彤的投資眼光。而她去年原本還要入手位在麻布十番、一戶2.3億日圓的豪宅，也幸運抽中了購買資格，卻因確診胰臟癌無暇分心，只好放棄。小彤說：「前陣子仲介跟我說那棟樓平均漲了2-3倍，聽完實在好扼腕！」所幸經過治療恢復健康，無價。

▲新勝寺門前，淨手準備去參拜。（圖／馬可孛羅公關 ）

▲家門口成打卡景點。（圖／馬可孛羅公關 ）

這一趟，她本來計畫要去看在品川的另一預售案，原以為4月26日才開放預約，結果4月初就被約滿，小彤和先生不斷拜託，但不動產公司還是堅持要先上網預約，所以她5月中還要再飛一次日本。但小彤感慨：「我體力真的變差了，以前健步如飛，現在走幾十分鐘就要休息，第三天外出去看預售工地，不到五小時就回家躺平。」

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▲新勝寺門前，淨手準備去參拜。（圖／馬可孛羅公關 ）

▲飛機上。（圖／馬可孛羅公關 ）

她此行5天4夜，前三晚住自己家，最後一個晚上為了方便隔天去機場與成田山老街，選擇入住京成成田的APA HOTEL。近來APA連鎖飯店因烏克蘭獨旅女性和床下男子「對看」成為新聞熱搜，也算APA常客的小彤倒是沒有不愉快經驗：「因為APA房間偏小，所以我們都盡量選擇大雙床房或四人家庭房；印象最深刻的是幕張APA，我被它三個女子大浴場迷上了！」

▲新勝寺門前，淨手準備去參拜。（圖／馬可孛羅公關 ）

▲盛開的杜鵑花。（圖／馬可孛羅公關 ）

這次她和先生住的是京成成田APA，走路可達成田山老街與千年古寺新勝寺。當天剛好是古寺的「有緣日」，小彤的老公幸運遇見被信徒簇擁的老住持，她開心表示：「我老公好有佛緣，希望他的運氣能讓我們全家平平安安。」

▲新勝寺門前，淨手準備去參拜。（圖／馬可孛羅公關 ）

▲新勝寺門前，淨手準備去參拜。（圖／馬可孛羅公關 ）

搭機回台當天，意外發生小插曲。由於小彤在治療牙齒，門牙完全無法使用，所以用餐時必須以隨身剪刀將食物剪成小塊、再送進口中咀嚼。當天她過安檢時，被探測器測出「攜帶剪刀」，才驚覺忘了把小剪刀放進託運行李中，海關安檢人員拿出一把尺量了半天，確定無飛安問題才將剪刀還她。

接著她進貴賓室休息用餐，照例用小剪刀剪食物，餐畢將餐盤放至回收處，回座位才猛然想起剪刀沒收，立即找服務人員想索回，但這次她沒那麼好運：「服務人員怎麼都不肯把剪刀還我，兩分鐘後，貴賓室主管慌張地跑來問我姓名、跟我要登機證。」

同時間身旁的老公還在火上加油，說之前有新聞報導機場免稅店遺失了一把剪刀，最後搞到整個機場封鎖找剪刀；這一說可把小彤嚇壞了，嚷著剪刀不要了、想去趕飛機。沒想到貴賓室主管卻說已通報上級「有人攜帶剪刀」，怎麼都不放她走。

幸好旁邊有兩位年輕女孩見義勇為，協助他們翻譯溝通，告知貴賓室主管小彤的剪刀大小是在飛安標準的範圍內，最後在貴賓室人員與海關主管通完話後，終於把剪刀還給小彤，她才順利登機。小彤說：「一把小剪刀搞飛機，真的是把我嚇破膽了！」

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