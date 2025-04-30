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廖峻中風7年「兒要錢才出現」！媳求金援簡訊曝 助理控：把爸當ATM

廖峻離婚兒敗家3／把兒寵成「伸手牌」　廖峻拄柺過馬路他竟拍成影片衝流量

圖文／鏡週刊

在楊小姐照顧廖峻這段期間，對廖峻兒子廖錦德的評價是「養尊處優的孩子，拿爸爸都很習慣，不覺得怎麼樣。」她說，只要廖錦德出現時，不是生病住院就是把爸爸當提款機，「要錢才會出現！」加上廖峻寵子，所以中風生病最煩惱的並非自己身體狀況，反而是怕小孩沒錢花。

而且不只兒子沒錢向爸爸拿，就連兒媳婦也會私下傳訊息給廖峻打悲情牌，說廖錦德的收入不穩，實在無法扛起家中經濟，孫子的鋼琴才藝課、孫女的學費也要分期付款，於是廖峻就在自己復健期間，叫楊小姐拿了10萬元給兒媳；看在旁人眼裡對廖峻感到不捨，認為廖峻都已經中風，家人還要傳簡訊跟他拿錢，其行徑實在離譜。

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廖峻離婚兒敗家3／把兒寵成「伸手牌」　廖峻拄柺過馬路他竟拍成影片衝流量

廖峻在台中有房產，中風後曾在台中復健一年，但卻落得有家卻歸不得，因為兒子雖然住在那裡，卻不願接爸爸回家住。為此廖峻還得另外租屋，找了間附泳池的房子居住，方便進行水療。只是復健一年期間，廖錦德去的次數不多，每次去並不是帶廖峻到泳池做水療，反而是帶著自己的小孩去玩水，然後便上傳照片、打卡，旁人看了都直搖頭。

廖峻離婚兒敗家3／把兒寵成「伸手牌」　廖峻拄柺過馬路他竟拍成影片衝流量

廖峻3度中風當天早上，他9點多被送進醫院，廖峻的家人接近中午才陸續來到醫院，對楊小姐連一句謝謝也沒有，後來更是不讓楊小姐前往探視。楊小姐怒批廖錦德7年來「小動作太多！」更透露之前廖峻身體裝支架，不舒服長達半年，廖錦德為了在社群分享衝流量，讓中風走路不穩的爸爸一人拄著枴杖過馬路，當時廖錦德只顧著拿相機猛拍，也完全沒注意到爸爸已經身體不適，還要配合自己拍影片上傳。


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