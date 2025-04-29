楊丞琳被挖10年前舊文「心疼Makiyo」　陸網揪關鍵：足以證明為人

記者蔡宜芳／綜合報導

楊丞琳日前被Makiyo（川島茉樹代）在Podcast節目中爆料「紅了不理人」，掀起一陣熱議，她也火速出面反擊「一切均為編造」。而陸網29日翻出楊丞琳在2015年悼念Makiyo媽媽（Ma媽）的貼文，認為事情應還有其它內幕。

▲楊丞琳被Makiyo爆料紅了就翻臉不認人。（圖／翻攝自Facebook／楊丞琳 Rainie Yang、Makiyo new 川島茉樹代）

Ma媽10年前過世時，楊丞琳曾在微博發文，表示看到新聞覺得很心疼Makiyo，因為她深知Makiyo和Ma媽的感情，就像她和她的母親一樣，「真心的希望Makiyo可以堅強，我相信—定很難、很煎熬，但是Ma媽的樂觀，一定也會遺傳給Makiyo，所以…加油！要努力讓自己幸福、快樂…Ma媽R.I.P。」

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▲楊丞琳曾發文為喪母的Makiyo加油打氣。（圖／翻攝自微博）

楊丞琳的舊貼文被翻出後，有網友認為楊丞琳當年沒向Ma媽打招呼一事若是真的，那很有可能是因為不小心忽略了，否則楊丞琳2015年不會特別發文悼念，其他網友也紛紛贊同「我覺得先不論真假，一件所謂的發生在20多年前的『故事』真的沒必要拿出來說，給彼此增添困擾，真的毫無意義」、「這麼多圈內、圈外朋友公開發聲聲援，足以證明楊的為人了」。