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嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎的奶奶「嘎嬤」過世，卻因大堂妹疑似發文暗酸他沒在第一時間返鄉奔喪，以及小堂妹「嘎妹」Iris與他疑似疏遠等事，讓家務事被迫搬上檯面，受到外界關注。為此，Iris今（29）日透過IG限動發聲，除了透露與蔡阿嘎疏遠的原因，同時也揭露家族矛盾的內幕。

▲▼嘎妹IG。

▲Iris（嘎妹）是蔡阿嘎的堂妹。（圖／翻攝自Instagram／iris.416）

嘎妹提到最近經歷阿嬤離世的悲痛，讓她重新省視過去與家人間的誤解與隔閡，「講開來之後，才發現很多起因都是來自我的不成熟、來自我面對家庭課題不知所措，因為逃避而做的選擇。」談到剛搬來台北的生活，嘎妹回憶，蔡阿嘎對她呵護有加，為此她表示感謝，「我一直很感謝哥哥給我在台北的一個家，也讓喜歡小朋友的我，過了一段很快樂的時光。」

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嘎妹透露，蔡阿嘎雖然陪伴她度過畢業、進入工作室等時光，但隨著從家人轉換為工作夥伴一兩年之後，她坦言溝通產生矛盾，加上自己焦慮嚴重、害怕破壞關係，最終才會離職，轉而尋找自己的方向。談到與蔡阿嘎逐漸疏遠的過程，嘎妹坦承曾試圖證明自己也可以獨立，但她也理解到，這樣的選擇是來自於不成熟，「有一段時間很抗拒自己的工作跟哥哥有關，但我知道，這些選擇都是不夠成熟的我所導致的。」

▲▼嘎妹IG。

▲嘎妹IG發限動。（圖／翻攝自Instagram／iris.416）

如今在阿嬤離世後，嘎妹終向蔡阿嘎坦承心聲，「我其實一直都知道沒有哥哥，就不會有今天的我，我心裡一直以來都很感謝他，卻從來沒有勇氣說出口。」此外，嘎妹也針對和前員工蘿拉的互動向蔡阿嘎道歉，她強調自己未參與其中，只因過往在工作室認識而變朋友，「起初只是因為以前在工作室就認識、她也會陪我聊心事、安慰我、就慢慢變成朋友，完全不知道她有違法的行為欺騙我哥，當然我也沒有參與其中。」

▲▼嘎妹。（圖／翻攝自Instagram／iris.416）

▲嘎妹公開家族矛盾內幕。（圖／翻攝自Instagram／iris.416）

最後，嘎妹感慨這次家族談心給了她一個好好道歉、解開誤會的機會，「這幾天因為阿嬤離開的事，我也處在一個很混亂的狀態，甚至又開始出現了想逃避的心態。但也是因為阿嬤，讓我們同時都回到嘉義，讓我們有機會彼此敞開來聊聊過去卡著的結、讓我可以有機會好好道歉，比起繼續逃避，好好說出該說的話、好好道歉、解開本來就不該有的誤解，才是阿嬤想教會我的事。」

【嘎妹IG限動全文】

很抱歉這幾天經歷了很多事情，一直沒有時間好好理清頭緒與要說的話。這幾天仍在經歷阿嬤離開的悲痛。這是我們家第一次這樣坐著，一路聊到凌晨，把我心裡的話好好講開，講開來之後，才發現很多起因都是來自我的不成熟、來自我在面對家庭課題不知所措因為逃避而做的選擇。

剛上來台北的時候，哥哥很照顧我，我們像是親兄妹一樣，一起經歷了哥哥結婚到生小孩，到後來甚至成為了小朋友的保母，我一直很感謝哥哥給我在台北的一個家，也讓喜歡小朋友的我過了一段很快樂的時光。但也因爲那時歷經畢業後進入工作室，在一起工作兩年之後，我在家人和員工角色轉換的過程中找不到最好的默契與溝通方法，當時我因為焦慮的狀況很嚴重，很害怕破壞關係，以至於最後選擇離職，重新尋找自己想要做的事。

而這幾年，我也開始意識到、對於離開工作室、與哥哥漸行漸遠這件事，一方面是我還不知道怎麼面對跟哥哥相處這件事，另一方面，也是想證明自己可以獨立、可以靠自己、甚至有一段時間很抗拒自己的工作跟哥哥有關，但我知道，這些選擇都是不夠成熟的我所導致的。

前天晚上我跟哥哥說，我其實一直都知道沒有哥哥，就不會有今天的我，我心裡一直以來都很感謝他，卻從來沒有勇氣說出口。這些過去我沒有好好處理跟面對的事情，造成我跟哥哥之間的誤會而產生對他的傷害，我覺得很抱歉、也很對不起他。

我也跟哥哥說，蘿拉的事我也對他很抱歉，起初只是因為以前在工作室就認識、她也會陪我聊心事、安慰我、就慢慢變成朋友，完全不知道她有違法的行為欺騙我哥，當然我也沒有參與其中。

這幾天因為阿嬤離開的事，我也處在一個很混亂的狀態，甚至又開始出現了想逃避的心態。但也是因為阿嬤，讓我們同時都回到嘉義，讓我們有機會彼此敞開來聊聊過去卡著的結、讓我可以有機會好好道歉，比起繼續逃避，好好說出該說的話、好好道歉、解開本來就不該有的誤解，才是阿嬤想教會我的事。

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