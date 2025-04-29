小甜甜被爆發展不好悄返台　「現在最重要的是我很好」

記者張筱涵／綜合報導

藝人小甜甜（張可昀）自去年7月赴大陸廈門發展直播帶貨事業，今（29日）被爆成績不佳，因此低調搬回台灣。她本人則在今天下午發文，正面回應外界關切，強調：「現在最重要的是我很好，我的孩子也很好！」

▲小甜甜。（圖／翻攝自Instagram／riva0913）



小甜甜貼文中表示，時間過得很快，女兒「米苔目」已開始就學，她也進入了新的生活階段。雖然一邊工作，一邊仍以大把時間陪伴孩子成長，她認為，「孩子不是只有他自己在成長，而是我們共同成長」。至於近日傳出的負面報導，她則淡然以對，認為「不實的攪擾不重要」。

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另外，小甜甜幽默分享，米苔目現在每天都想要用英文對話，但她自嘲英文程度有限，笑稱：「有一天差點把乾媽的英文講成fake mother！」最後笑說現在小孩英文程度比自己國中時還強，也讓她哭笑不得地向好友王宇婕求救：「不要再叫我教小孩英文了！」

根據《鏡週刊》報導，小甜甜赴陸期間曾努力開拓直播帶貨市場，甚至為拚流量挑戰吃蛇、昆蟲等各種極限，但成績未如預期，傳出銷售不佳、分潤也未到手，因此被指出已低調搬回台灣，並向台灣製作單位尋求工作機會。

【小甜甜IG全文】

時間過的好快！

米苔目也確實開始就學了！

只是我們彼此都還在學習一個新階段跟一個新環境！

而我一樣是做好我的工作，但大把的時間就是陪伴小孩！

孩子，不是只有他在成長而是我們共同的成長！

至於那些幽默的紛擾～不實的報導也不重要～

因為現在最重要的是我很好，我的孩子也很好！

不必要的紛紛擾擾不屬實的攪擾

重要嗎！？我想…….不重要吧！

話說～

自從米苔目開始學習後每天一直逼我用英文跟他對話，王宇婕鄭重警告我不準教米苔目英文

結果米苔目一直問我很難的單字…都只能線上讓乾媽跟他互動教學！

有一天米苔目問我乾媽的英文怎麼說： 我差點說出就

fake mother 啊！ 還好我忍住沒說出口

當我告訴宇婕她求我你真的不要跟他講英文太可怕了

怎麼現在小孩英文會的比我國中還多啊！！