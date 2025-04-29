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浩角翔起睽違兩年再攜手　余祥銓不靠爸靠自己了

記者葉文正／台北報導

今年第二季，Yahoo奇摩推出六檔全新自製節目！內容橫跨旅遊、職場、健康、星座、房地產等五大領域，由浩角翔起與顏永烈主持的《Yahoo x 鬧著玩 去美國Long Stay》；首度邀集余祥銓、徐新洋、鹿希派、焦曼婷等四位星二代主持的實境節目《星二代很忙內》。

▲《星二代很忙內》中，余祥銓、徐新洋、鹿希派、焦曼婷將勇闖真實職場登大人。（圖／節目提供）

▲《星二代很忙內》中，余祥銓、徐新洋、鹿希派、焦曼婷將勇闖真實職場登大人。（圖／節目提供）

星座大師唐綺陽與主廚索艾克聯手主持的《唐綺陽談星私廚》；分別由「精省一哥」侯昌明、資深主播蕭彤雯主持的《節氣保健室》、《Yahoo健世代》；以及知名藝人張立東、啦啦隊女神檸檬主持的房地產節目《王牌住選員》，無論是想放鬆娛樂、探索人生意義，還是獲得實用生活知識！

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▲《星二代很忙內》中，余祥銓、徐新洋、鹿希派、焦曼婷將勇闖真實職場登大人。（圖／節目提供）

▲唐綺陽(右)與索艾克。（圖／節目提供）

Yahoo奇摩與YouTube網路節目《鬧著玩》 攜手合作推出十集全新旅遊實境節目《Yahoo x 鬧著玩 去美國Long Stay》已於4/11熱鬧開播！節目邀請難得同框的《鬧著玩》福祿壽組合——浩角翔起與顏永烈合體，出征美國展開自駕探險！

▲《星二代很忙內》中，余祥銓、徐新洋、鹿希派、焦曼婷將勇闖真實職場登大人。（圖／節目提供）

▲《鬧著玩》 攜手合作推出十集全新旅遊實境節目《Yahoo x 鬧著玩 去美國Long Stay》。（圖／節目提供）

節目中邊玩邊鬧的三人藉由輪流開車橫跨美西，實地造訪各大著名景點，完整紀錄旅行途中驚喜與挑戰。其中，主持人將首度開箱Yahoo舊金山辦公室，揭開台灣人美國夢的神秘面紗！

Yahoo奇摩特別與緯來電視網攜手合作，聯播兩檔重磅節目《星二代很忙內》、《唐綺陽談星私廚》，提供全方位的跨平台觀看體驗。在實境職場體驗節目《星二代很忙內》中，余祥銓、徐新洋、鹿希派、焦曼婷四位知名星二代努力擺脫「靠爸靠媽」標籤，走入不同職場挑戰真實工作情境，體驗各行各業的辛酸與艱難，揭露職業特色與生存之道。每一位星二代將嘗試不同職業，從面試到上工，從下水道到高級飯店，全程紀錄最真實反應與成長歷程。

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余祥銓, 徐新洋, 鹿希派

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