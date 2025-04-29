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《淮水竹亭》8配角超大咖！丁禹兮客串10分鐘　百萬人搶看：以為是主角

記者田暐瑋／綜合報導

大陸古裝劇《淮水竹亭》由劉詩詩與張雲龍主演，改編自國漫《狐妖小紅娘·竹業篇》，2023年就已殺青，終於在4月28日播出，除了男女主角，該劇配角群全是大咖，包括丁禹兮、侯明昊、章若楠等人，拍攝當時還沒走紅，經過2年洗禮全都成為一線藝人，讓《淮水竹亭》討論度爆表。

▲《淮水竹亭》配角全是大咖。（圖／翻攝自微博）

▲《淮水竹亭》由劉詩詩與張雲龍主演。（圖／翻攝自微博）

《淮水竹亭》除了本身IP受到關注，配角群更是一大亮點，包括丁禹兮、章若楠、孟子義、侯明昊、吳宣儀、翟瀟聞、彭小苒、沈月等都是大咖，以《永夜星河》人氣暴漲的男神丁禹兮在劇中飾演「天下第二劍」張正，雖然全片戲份只有10分鐘，但丁禹兮透過眼神細節展現了更深層次的角色情感，在雨夜拔劍、竹亭舞劍等片段中，獲得「武俠魂暴擊」的高度評價。

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▲《淮水竹亭》配角全是大咖。（圖／翻攝自微博）

▲丁禹兮飾演張正。（圖／翻攝自微博）

▲《淮水竹亭》配角全是大咖。（圖／翻攝自微博）

▲《淮水竹亭》配角全是大咖。（圖／翻攝自微博）

《淮水竹亭》原名《妖狐小紅娘竹業篇》，為避開前作《月紅篇》播出成績不佳的影響而改名，丁禹兮友情出演參與《淮水竹亭》，28日播出當日，他在微博開直播和粉絲同步追劇，吸引超過600萬人陪看，單人cut播放量迅速破百萬，被媒體評價為「超越客串存在感」，甚至被誤認為主演之一，未收取片酬但投入高強度宣傳，成為劇集開播的重要推手。

▲丁禹兮直播陪粉絲追劇。（圖／翻攝自微博）

▲丁禹兮直播陪粉絲追劇。（圖／翻攝自微博）

《淮水竹亭》首播6集在愛奇藝站內熱度突破7000，首日播放量達2518萬，刷新平台近3年紀錄。劇情主要圍繞由劉詩詩飾演的東方淮竹與張雲龍飾演的王權弘業之間的「竹亭定情」展開，原著中高虐場景如「劍心破碎」、「面具團覆滅」等被保留，同時新增權謀線以強化衝突，如「假意聯姻」、「血色婚禮」等情節，使得兩人從初見的劍意交鋒發展為生死相托，最終因家族恩怨和黑狐陰謀走向悲劇。

▲《淮水竹亭》配角全是大咖。（圖／翻攝自微博）▲《淮水竹亭》配角全是大咖。（圖／翻攝自微博）

▲《淮水竹亭》配角全是大咖。（圖／翻攝自微博）

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