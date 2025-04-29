ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

徐瑋澤公主抱朴靖恆繞場放閃！　《獨佔接班人》終映會重演激情戲

記者黃庠棻／台北報導

BL劇《獨佔接班人》日前迎來完結篇，演員毛祁生、張家陞、徐瑋澤、朴靖恆、孫麥傑、紀欣伶25日出席終映會，與劇迷共同觀賞倒數兩集，「圖章CP」徐瑋澤、朴靖恆當天不忘甜蜜放閃，穿著白色西裝現身，重現經典名場面「跳耀之吻」，徐瑋澤更公主抱朴靖恆，走進觀眾席繞場一圈宣示主權，互相告白擁有對方「很幸運」，寵溺無極限。

▲《獨佔接班人》孫麥傑、毛祁生、張家陞、朴靖恆、徐瑋澤、紀欣伶出席結局終映會。（圖／LINE TV提供）

▲《獨佔接班人》孫麥傑（左起）、毛祁生、張家陞、朴靖恆、徐瑋澤、紀欣伶出席結局終映會。（圖／LINE TV提供）

徐瑋澤在劇中在朴靖恆結婚前一晚搶親成功，兩人交換心意後上演激情床戲，結果隔天一早被飾演朴靖恆未婚妻的紀欣伶抓包，好在紀欣伶也只是跟朴靖恆配合「假結婚」，就為了刺激徐瑋澤面對內心、勇敢追愛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《獨佔接班人》孫麥傑、毛祁生、張家陞、朴靖恆、徐瑋澤、紀欣伶出席結局終映會。（圖／LINE TV提供）

▲《獨佔接班人》舉辦終映會，與影迷一起迎接大結局。（圖／LINE TV提供）

紀欣伶笑稱這場也是最令他印象深刻的一場戲，直呼「因為我進去房間之後要非常生氣，但有人還在穿褲子，問我怎麼會來。」場面莫名喜感，也讓「圖章CP」聽完後害羞地笑出來。

▲《獨佔接班人》孫麥傑、毛祁生、張家陞、朴靖恆、徐瑋澤、紀欣伶出席結局終映會。（圖／LINE TV提供）

▲《獨佔接班人》舉辦終映會，與影迷一起迎接大結局。（圖／LINE TV提供）

終映會上特別安排「紀導小劇場」，由紀欣伶化身一日導演，抽選觀眾在「心願便利貼」上寫下的的內容，臨場指導演員即興演出，徐瑋澤、朴靖恆的公主抱橋段秒變成台語狗血八點檔，聲嘶力竭地喊出「哩系挖ㄟMr.Right」、「I love you」等愛的台詞，樂壞全場。

▲《獨佔接班人》孫麥傑、毛祁生、張家陞、朴靖恆、徐瑋澤、紀欣伶出席結局終映會。（圖／LINE TV提供）

▲《獨佔接班人》舉辦終映會，與影迷一起迎接大結局。（圖／LINE TV提供）

而毛祁生與孫麥傑也在終映會現場，還原衝突打架戲，還加入「娃娃音還原台詞」及「毛祁生小狗耳朵飯撒」等元素，兩人用軟萌聲音耍狠，可愛表演讓全場融化。

▲《獨佔接班人》孫麥傑、毛祁生、張家陞、朴靖恆、徐瑋澤、紀欣伶出席結局終映會。（圖／LINE TV提供）

▲《獨佔接班人》舉辦終映會，與影迷一起迎接大結局。（圖／LINE TV提供）

《獨佔接班人》劃下句點，也特別剪輯限定影片，記錄了所有主演在開拍前試鏡、表演課等努力準備的過程，讓眾演員們看完後相當不捨，直言終映會就像是一場畢業典禮。

▲《獨佔接班人》孫麥傑、毛祁生、張家陞、朴靖恆、徐瑋澤、紀欣伶出席結局終映會。（圖／LINE TV提供）

▲《獨佔接班人》舉辦終映會，與影迷一起迎接大結局。（圖／LINE TV提供）

徐瑋澤從試鏡開始就因入戲太深而落淚，朴靖恆亦淚眼汪汪，終映會現場瞬間感性，兩人感動地互相告白能遇到彼此真的很幸運，而毛祁生說「這個影片我們都沒看過，伴隨著角色的心路歷程，好像大家真的都成長了，跟當時的狀態是完全不一樣的，今天這個場合（終映會）也一直是我心中那種夢寐以求的場景，然後今天實現了，也謝謝大家每個禮拜五都陪著我們的角色，去經歷這個喜怒哀樂。」

▲《獨佔接班人》孫麥傑、毛祁生、張家陞、朴靖恆、徐瑋澤、紀欣伶出席結局終映會。（圖／LINE TV提供）

▲《獨佔接班人》舉辦終映會，與影迷一起迎接大結局。（圖／LINE TV提供）

LINE TV好劇不間斷，《獨佔接班人》全集上架一次看，南韓BL劇《乙方戀愛指南》每週四下午五點熱播中，更多精彩內容，請鎖定LINE TV官方網站。

▲《獨佔接班人》孫麥傑、毛祁生、張家陞、朴靖恆、徐瑋澤、紀欣伶出席結局終映會。（圖／LINE TV提供）

▲《獨佔接班人》舉辦終映會，與影迷一起迎接大結局。（圖／LINE TV提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#宜蘭 60歲婦從外側鬼切！直行機車閃不過碰撞全倒

推薦閱讀

小甜甜直播「吞蛇吃蟲」沒流量　大陸拚事業不到1年鎩羽返台

小甜甜直播「吞蛇吃蟲」沒流量　大陸拚事業不到1年鎩羽返台

五月天石頭移民定居英國！「舉家搬遷原因曝光」　為妻兒當空中飛人　

五月天石頭移民定居英國！「舉家搬遷原因曝光」　為妻兒當空中飛人　

李昇基切割老婆娘家：正式斷絕關係！結婚才2年　詐欺犯岳父又出包

李昇基切割老婆娘家：正式斷絕關係！結婚才2年　詐欺犯岳父又出包

蔡阿嘎遭影射！「嘉義阿賢」親戚貪財惡行全公開　本人發聲鞠躬道歉

蔡阿嘎遭影射！「嘉義阿賢」親戚貪財惡行全公開　本人發聲鞠躬道歉

蔡阿嘎堂妹開撕「是要開始分產嗎」！岳父驚吐6字 半夜真心話全說了

蔡阿嘎堂妹開撕「是要開始分產嗎」！岳父驚吐6字 半夜真心話全說了

李珠珢傳雙倍酬勞嚇退廠商！　「做夢文」遭影射耍大牌…品牌回應

李珠珢傳雙倍酬勞嚇退廠商！　「做夢文」遭影射耍大牌…品牌回應

19歲女偶像退團5個月認「遭公司代表性騷」！　淚訴：為夢想一直忍

19歲女偶像退團5個月認「遭公司代表性騷」！　淚訴：為夢想一直忍

蕾菈為健美比賽狂減14kg！「決心參賽」背後原因曝光：說到做到

蕾菈為健美比賽狂減14kg！「決心參賽」背後原因曝光：說到做到

李雅英應援到一半「無預警離場」！等比賽結束才鬆口原因：很抱歉

李雅英應援到一半「無預警離場」！等比賽結束才鬆口原因：很抱歉

偷光女友家黃金！山東男全拿去「打賞直播主」喊：開心自豪

偷光女友家黃金！山東男全拿去「打賞直播主」喊：開心自豪

朱軒洋、吳卓源曖昧情剪光光！　同台演員吐心聲：不能等戲先拍完嗎？

朱軒洋、吳卓源曖昧情剪光光！　同台演員吐心聲：不能等戲先拍完嗎？

蕭亞軒「動5次手術」後首露面！　消失2年半回歸喜喊：像剛出道

蕭亞軒「動5次手術」後首露面！　消失2年半回歸喜喊：像剛出道

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

小甜甜直播「吞蛇吃蟲」沒流量　大陸拚事業不到1年鎩羽返台

五月天石頭移民定居英國！「舉家搬遷原因曝光」　為妻兒當空中飛人　

李昇基切割老婆娘家：正式斷絕關係！結婚才2年　詐欺犯岳父又出包

蔡阿嘎遭影射！「嘉義阿賢」親戚貪財惡行全公開　本人發聲鞠躬道歉

蔡阿嘎堂妹開撕「是要開始分產嗎」！岳父驚吐6字 半夜真心話全說了

李珠珢傳雙倍酬勞嚇退廠商！　「做夢文」遭影射耍大牌…品牌回應

19歲女偶像退團5個月認「遭公司代表性騷」！　淚訴：為夢想一直忍

蕾菈為健美比賽狂減14kg！「決心參賽」背後原因曝光：說到做到

李雅英應援到一半「無預警離場」！等比賽結束才鬆口原因：很抱歉

偷光女友家黃金！山東男全拿去「打賞直播主」喊：開心自豪

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

獨佔接班人, 毛祁生, 張家陞, 徐瑋澤, 朴靖恆, 鄭吏佑, 余科宏, 安昊英, 紀欣伶, 孫麥傑

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 快訊／遭Makiyo爆「紅了就不認人」　楊丞琳不忍反擊了：惡意造謠
  2. IVE、MONSTA X七夯團下個月高雄開唱　還有「超大咖男神」當主持人！
  3. 第36屆金曲獎主視覺曝光！　6月28日小巨蛋熱鬧登場
  4. 韓GL節目爆造假！　女嘉賓遭揭黑歷史「根本不是同性戀」
  5. 香港「9頭身美女主播」祕密結婚！　婚禮照外洩…網關注老公身高
  6. 泰妍日本演唱會最終宣布「徹底取消」！　SM娛樂：多方檢討仍無法補辦
  7. 徐瑋澤公主抱朴靖恆繞場放閃！　《獨佔接班人》終映會重演激情戲
  8. 台BL劇紅到巴西！《看見愛》林宇搭機30hrs　金雲崩潰：尾椎超痛
  9. 陳文茜緊急住院！左肺罹4病症…新腫瘤竟是「間質性肺病」揭艱難現況
  10. 謝盈萱婚禮為爸「穿婚紗衝急診」　《忘了我記得》客串卡司超大咖

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366