李珠珢傳雙倍酬勞嚇退廠商！　「做夢文」遭影射耍大牌…品牌回應

▲來台發展時間不長的李珠珢，因台韓兩地應援引發部分球迷不滿。（圖／焦正德攝／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

有「AI女神」封號的李珠珢，日前才剛加入中華職棒富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」，沒想到轉頭又宣布加入韓國KBO聯盟的LG雙子啦啦隊，引發討論。網友這才發現，她與富邦育樂簽的僅是「台灣全經紀約」，引來不少負面評價。近期又有網友在PTT發表「做夢文」，暗指李珠珢耍大牌難搞。雖然事後合作廠商大宇資訊替她澄清，但風波尚未平息，如今又傳出她在台接代言時，開出幾近原本酬勞兩倍，堪稱天價。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有網友在批踢踢八卦版影射李珠珢耍大牌。（圖／翻攝自八卦版）

外型姣好的李珠珢夾帶高人氣來台發展，在短時間內拿下電信業、超商，以及手遊代言。日前卻有網友在PTT八卦版，以「有沒有AI公主好像個性很糟的八卦」為題，點出夢到一位跟「AI差不多的女生」，在台灣享受「C位」待遇，還跑回去當小妹幫人「撐傘」。該網友更進一步爆料，聽聞此人在她原本國家工作時，態度也不佳，甚至曾臨時取消已敲定的拍攝安排，讓現場工作人員錯愕不已。

雖然文章沒有指名道姓，但關鍵字都和跳「三振舞」爆紅的李珠珢高度吻合。對此，跟她合作手遊廣告的大宇資訊也透過公關團隊回應，表示李珠珢在拍攝過程中很專業，不僅人很nice，配合度也很高，並非像網傳一樣。

▲雖然人紅是非多，但仍有許多廠商想跟李珠珢合作。（圖／翻攝自李珠珢臉書）

即便爭議聲浪一波接一波，李珠珢的人氣依舊居高不下，不少廠商看準她的高話題度與粉絲號召力，仍搶著向這位「AI女神」拋出橄欖枝。不過近日卻傳出，李珠珢在台接案時，開出比平時高出將近兩倍的酬勞，有業者被「天價」嚇退，選擇放棄合作。

根據知情業者透露，李珠珢目前的代言行情為一年拍攝一次、約12小時工作時間，片酬約在250萬至300萬元，與當年李多慧來台造成一股旋風時價碼相當。但就算「人紅是非多」，目前仍有5、6家手遊品牌排隊等著想與她合作，足見她的鋒頭勢不可擋。

▲啦啦隊近年來吹起韓流，許多活動也偏愛找韓籍啦啦隊員，但據傳據有廠商想邀請李珠珢（中）合作，卻因酬勞過高而打退堂鼓。（圖／侯世駿攝／CTWANT提供）

眼下韓援大軍紛紛來台發展，市場競爭愈來愈激烈，其他韓國啦啦隊成員為了在市場上脫穎而出，只能選擇綑綁銷售或調降酬勞，就連李多慧現階段的代言費用，也比巔峰期「親民」不少，就是為了在激烈的環境中殺出一條血路。

儘管風波不斷，仍有許多粉絲分享了李珠珢的各種寵粉行為，認為她並沒有外界形容態度不佳等狀況。例如先前她抵台時，面對大批接機粉絲熱情迎接，她不但親切簽名，甚至在翻譯催促離場時，還再三回頭想幫粉絲簽完名字才離開，寵粉的行徑令在場粉絲感動不已。

延伸閱讀

▸ 天價女神2／李蒨蓉自爆曾犯大頭症 為約會放鳥李玟丟主持棒

▸ 救形象1／朱軒洋、吳卓源曖昧情全部剪光光 《搜查瑠公圳》曝內幕本想打造台版福爾摩斯

▸ 原始連結