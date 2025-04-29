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遭爆不倫…永野芽郁神隱5天「深夜發聲道歉」：輕率行為導致誤解

記者蔡琛儀／綜合報導

25歲日本人氣女星永野芽郁日前遭日本《週刊文春》爆出與大15歲的已婚男演員田中圭疑似不倫，連兩人牽手合照都流出，她又傳與共演戲劇的韓星金武俊有戀情，由於永野芽郁以清純形象著稱，消息一出震驚各界，3人隨後透過經紀公司皆否認有親密關係。始終未露面發聲的永野芽郁，在今（29日）深夜0時，在自己主持的廣播節目道歉。

▲▼永野芽郁。（圖／翻攝自IG／mei_nagano0924official）

▲永野芽郁深陷不倫疑雲。（圖／翻攝自IG／mei_nagano0924official）

永野芽郁在節目開始前先聲明，有幾件事情想要跟大家說明，「關於最近某週刊報導引發的騷動，我深感抱歉，這讓一直以來支持我的聽眾朋友們、粉絲們，以及與我共事的相關人士，都非常擔心和困擾，真的非常抱歉。」

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儘管被爆出牽手人夫田中圭的親密照，永野芽郁並未鬆口與田中圭的關係，解釋是自己行為過於輕率被誤會：「我對自己輕率的行為導致誤解，深感懊悔。未來我會保持自律，確保這樣的事情不再發生。再次向大家道歉。」並喊話：「今後我會努力加油，盡力恢復大家的信任。」整個道歉聲明約50秒左右。

永野芽郁與田中圭被捕捉到一起去居酒屋、酒吧，接著又到女方家過夜。隔天田中圭離開時被追問關係，他表示雙方僅是前後輩，沒有男女關係，並解釋「是我喝太醉了她照顧我」。田中圭的經紀公司則回應：「如本人所說，我們希望相信他『並無不倫』的說法。」永野芽郁的經紀公司也發出聲明，否認她與田中圭的不倫爆料，並表示對於可能引起誤會的行為，公司已嚴正告知她須深刻反省。

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