分手後處境大不同！Andy人氣飆漲「接手遊大使」　家寧慘況曝光

記者孟育民／台北報導

YouTuber眾量級Andy、家寧日前撕破臉，男方指控10年新血全沒了，檢方21日展開搜索並將家寧一家四口移送新北地檢。如今Andy和家寧處境大不相同，男方形象大翻轉，不但個人頻道衝破200萬訂閱，網友先前抖內金額更是直接飆破700萬元，業配合作同樣是絡繹不絕，近期還成為知名手遊的大使，事業扶搖直上！

▲家寧、Andy兩人現在處境大不同。（圖／記者黃哲民攝、翻攝自Andy臉書）

不少廠商看中Andy的高人氣以及形象，近期紛紛找上門，他還成為知名手遊的大使，合作推出首支個人單曲，獲得網友廣大迴響。先前網友提問「訂閱數回到200萬後，拿到的第一筆薪水想做什麼」，Andy毫不猶豫地表示：「先給我的家人，因為我的律師費都是跟我媽、我哥借的，我一定第一筆會先還他們。」

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此外，有人問到帳本進度，他則回應：「我連看都沒看到，也沒有任何張家人的一封訊息或電話」，並強調法律事務已交給律師處理，後續若有進展會另拍影片分享。

▲ Andy成為知名手遊大使，拍攝帥氣形象照。（圖／翻攝自Facebook／Andy老師）

反觀家寧，一家人捲入逃漏稅風波，手機被查扣，粉絲專頁也持續在掉粉，現在工作全沒，一個多月來都無收入，面對網路輿論壓力，也幾乎沒與外人接觸。她雖然偶爾會拍攝化妝影片，不過卻造成反效果，掀起網路上一片謾罵。