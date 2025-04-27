吳鳳結婚10年「拿到錢全給老婆」！　夫妻創業她有100%股權：很相信她

記者黃皓瑋／綜合報導

土耳其裔男星吳鳳2015年與台灣老婆Rynne結婚，2018年歸化台灣。經常透過社群平台分享家庭生活的他，昨（26日）發文透露自己的錢一直是由老婆管理，就算到了現在，只要拿到錢依然會直接交給她，也直呼自己「很相信老婆」，2人的關係讓許多網友相當羨慕。

▲吳鳳與老婆Rynne。（圖／Facebook／吳鳳 Rifat）

吳鳳昨日在個人臉書粉專發文，自曝在與Rynne交往不久後，就將銀行卡交給她，「因為我自己很難存錢，怕亂請客一直大方」，並透露從那個時候開始，自己都是跟Rynne拿錢來用。

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吳鳳坦言，身邊有一些朋友認為「男生要自己有錢」，覺得他這麼做不太好，不過他卻表示：「說實話我很相信老婆，沒有她的幫忙，我根本沒有辦法存錢！」也透露自己日前剛領到錢，全數都交給了Rynne：「老婆很大方立刻給我零用錢！謝謝老婆，我愛你。」

▲吳鳳自曝拿到錢都交給老婆。（圖／Facebook／吳鳳 Rifat）



其實吳鳳近期也曾透露，他與Rynne合夥創業，但完全沒有股權上的爭議：「因爲老婆有100%的股權！」他坦言2人剛認識時，自己比較沒有金錢觀念，Rynne發現他存不了錢後，就提議要幫他管理：「當天我說OK之後，到現在我從來沒有管錢！」

▼吳鳳臉書貼文。（Facebook／吳鳳 Rifat）

