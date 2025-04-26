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山下智久0偽裝「現蹤信義區」　打卡101曬側身合照

記者王靖淳／綜合報導

日本男神山下智久最近低調造訪台灣，除了在社群分享與天王周杰倫的合照之外，今（26）日更驚喜透過IG限動曬出一張自己和台北101的合照。照片曝光後，再度掀起網友熱議。

▲▼山下智久。（圖／翻攝自Instagram／tomo.y9）

▲山下智久合照台北101。（圖／翻攝自Instagram／tomo.y9）

透過山下智久分享的照片可見到，他身穿一件深灰色的短袖上衣，下身搭配休閒風格的長褲。他臉上戴著墨鏡，站在信義區的人行道上，側身面對鏡頭，微微做出仰頭的動作，並望向一旁的台北101大樓，表情看起來相當專注，似乎正在享受這段低調訪台的隨性時光。

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▲▼山下智久。（圖／翻攝自Instagram／tomo.y9 ）

▲山下智久日前低調訪台。（圖／翻攝自Instagram／tomo.y9）

事實上，山下智久18日公開曬出和周杰倫的合照後，20日又分享一系列私下行程，同時也大方公開兩人在台北東區街頭的0偽裝合影，並感謝對方的照顧，「永遠不會忘記這趟旅程。」23日更在Threads秀出一張陽明山夜景照，並用英文告白台北，「I love this place#Taipei」貼文及照片曝光後，湧入大批網友朝聖，同時也紛紛留言「歡迎來到台北」、「陽明山下智久本人」、「我們喜歡你的到來。」

▲▼山下智久。（圖／翻攝自Threads／tomo.y9）

▲山下智久曬陽明山夜景照，用英文告白台北。（圖／翻攝自Threads／tomo.y9）

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