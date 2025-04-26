林采緹「連續5天行程滿檔累癱」　每天3件事達極限：我不是工作狂

記者王靖淳／綜合報導

女星林采緹平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，今（26）日她就在Threads上有感而發，強調自己並不是外界想像中的「工作狂」。

▲林采緹會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

林采緹透露，她其實很需要留給自己休息的時間與空間，「我無法每天都排滿事情，一天排三件事情我覺得是我的極限。」她更坦言，這個星期因為行程排得相當緊湊，連續五天都被各種工作與活動塞滿，讓她身心俱疲，「這週因為五天都是滿的。」

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▲林采緹強調自己不是工作狂。（圖／翻攝自Threads／sunnylin_520）

如今好不容易迎來周末，林采緹表示心裡只剩下一個念頭，「今天整個只想要好好在家休息。」貼文曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也釣出好友蘇心甯（Lala）現身留言表示「好」，以及網友寫下留言安慰她，「休息是走更長遠的路」等內容。

▲林采緹會在社群記錄日常。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

事實上，林采緹24日才在社群發文透露，最近做了關於私密處的「G緊雷射」，不但解決了她長達6年的漏尿困擾，妹妹也確實緊得超級有感。她表示，這項療程總共要做3次，私密處真的有顯著變緊的感覺，「棉條竟然變得很難塞！真的不誇張！」因此，她很推薦和她有一樣私密處煩惱的女孩們，如今發文分享自己行程滿檔的心聲，再度掀起網友討論。