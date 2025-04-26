李多慧煞到韋禮安眼冒粉紅泡泡　粉絲窩啦啦隊排名掉到第三也回應了

記者葉文正／台北報導

啦啦隊女神李多慧今受邀出席台隆手創館活動，她一現身就先來段熱舞，而近日好事不斷的她，先是被問到姊姊準備要結婚，也說是直接給姐姐一疊現金，至於是多少錢，她則笑說「秘密」。另外也被問到日前在球場，聽到金曲歌王韋禮安的演出，也突然表示非常喜歡韋禮安，也很喜歡他的歌，還表示：「台灣男生都很帥」引起現場粉絲歡呼。

▲李多慧出席活動。（圖／記者莊喬迪攝）

李多慧不僅稱讚歌很好聽，還公開喊話，「拜託韋禮安，我可以跟他合照嗎，昨天演出完，我一直跑，跑到後台想要找他合照，但是最後沒有遇到」，接著也隔空喊話「希望下次可以一起拍照」，至於韋禮安是不是她喜歡的類型，李多慧覺得他唱歌非常好聽，至於是不是可以當「男朋友」的類型，李多慧也很會放電，說：「台灣男生都好帥」。

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▲李多慧現場熱舞。（圖／記者莊喬迪攝）

而李多慧家中近日也有喜事，就是親姊姊準備要結婚，李多慧也很替姊姊開心，送上大紅包祝福，不過包了多少錢，李多慧笑說是秘密，但是也透露，希望姐姐快點生寶寶，生了之後，可以把寶寶帶來台灣養。但近日她自己準備要搬家，也花了不少錢增添新傢俱，還有買生活用品，對於先前曾傳出，李多慧搬家是因為被粉絲發現住處，甚至還被尾隨，也笑說「沒有啦，已經不怕了」。

▲李多慧嘟嘴。（圖／記者莊喬迪攝）

而李多慧在粉絲窩的啦啦隊女神票選活動上原本領先，但目前已經落後第一名的李雅英與第二名的李珠垠兩、三萬票，對此李多慧倒是很看得開：「沒關係，無所謂，都可以。」讓現場媒體與粉絲都笑了。