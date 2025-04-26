永野芽郁女主戲份被砍「預告洩徵兆」！日媒揭最慘下場：2個人換掉

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星永野芽郁被《週刊文春》爆料不倫已婚男星田中圭，且被質疑劈腿韓星金武俊，報導曝光與田中圭親密牽手照，3人都否認爆料，不過風波持續延燒。她在阿部寬主演日劇《新聞主播》擔任女主角，電視台曾回應不影響演出，但日媒仍悲觀預測「戲份會逐步減少」。

▲永野芽郁陷不倫疑雲風波，《新聞主播》第3集預告洩戲份變少徵兆。（圖／翻攝自X）

據日媒《FLASH》報導，製作《新聞主播》的TBS電視台曾回應：「現階段對永野芽郁的演出不會有任何變動。」然而資深娛樂記者卻不樂觀，直言：「TBS的回應不能全盤相信。」原因是爆料報導出現牽手照，輿論風波恐怕難以平復。資深娛樂記者認為，如果可能的話，永野芽郁與金武俊會遭劇組撤換，但是劇集本周日（27）就會播第3集，且拍攝進度已超前不少，「現在只能透過後期剪輯調整，逐步減少兩人的戲份」。

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▲媒體人更指出，電視台原本有可能會撤換金武俊（紅圈者）。（圖／翻攝自X）

日媒進一步觀察《新聞記者》第3集預告，一般日劇的下集預告約30秒，對比第2集永野芽郁有4秒正面鏡頭，第3集卻被大幅刪減到只有2秒，彷彿暗示會逐步減少露臉畫面。該劇由阿部寬擔任第一男主角，過去阿部寬有多部高收視戲劇代表作，電視台相信能穩住局勢，以體育界「戰績好不換人」的原則來推測，只要劇集收視穩定，電視台也許不會下重手。

而《新聞主播》第3集原本最大看頭是能年玲奈（NON）。她因為與前經紀公司爆發合約糾紛，已經有11年沒能在電視頻道露臉，這次將在《新聞主播》演出，意義重大。然而該劇女主角永野芽郁戲份也將引發關注，最新一集還沒播，戲外話題度先爆表。

▲能年玲奈已有11年沒能在電視頻道露臉，這次將在《新聞主播》演出一集。（圖／翻攝自X）