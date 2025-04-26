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吳亦凡「性犯罪」入獄4年又涉新罪嫌！見律師戴頭套…牢房生活曝

記者陳芊秀／綜合報導

加拿大籍男星吳亦凡原本是人氣偶像，2021年遭網紅都美竹指控性侵未成年者，警檢調查後發現涉及強姦、聚眾淫亂罪，於一審判13年有期徒刑，二審維持原判。網上有律師爆料，聲稱他從監獄被轉送到北京朝陽看守所，原因是涉及逃稅3億人民幣（約台幣13億元）。

外送稿用　▲吳亦凡。（圖／翻攝自Facebook／Kris Wu）

▲吳亦凡涉強姦、聚眾淫亂罪入獄，案件二審維持原判13年。（圖／翻攝自Facebook／Kris Wu）

自稱是刑事辯護律師的網友發文，聲稱剛從朝陽看守所回來，聽說吳亦凡從監獄回到看守所，原因是發現漏罪又要審理，且偷稅漏稅涉及3億多人民幣。而且他與律師會面時都帶著頭套，不知真假，但如果是真的，應該會有報導曝光，而且有北京律師補充，指吳亦凡「進去有一段時間了」。

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此外，吳亦凡外傳在看守所中是「頭板」（指看守所每個房間的老大），待遇不錯，不用每天起來值班，天天吃的是饅頭配白菜、蕃茄炒雞蛋。早前曾謠傳他服刑後胖了9公斤。

爆料八卦的律師說明，如果逃漏稅罪名成立，會對新發現的罪作出判決，並且把前後2個判決的刑罰，依照大陸刑法第六十條的規定，決定執行的刑罰。已經執行的刑期，會算在新判決的刑期內，意即採用「先併後減」的方式。

▲▼陸網瘋傳律師爆料吳亦凡近況。（圖／翻攝自微博）

▲陸網瘋傳律師爆料吳亦凡近況。（圖／翻攝自微博）

吳亦凡於2021年8月16日被北京檢方以涉及強姦罪批准逮捕，此後便沒有公開露面，外傳一直被羈押，案件經過二審仍維持13年原判，附加驅逐出境。而案件至今已經持續4年多。

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保護被害人隱私，避免二度傷害。
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(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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