蔡徐坤告贏狗仔首露臉「直播突遭封」！　違規原因：英語說太多

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星蔡徐坤因2023年遭狗仔爆料一夜情，又鬧出假爆料事件，形象一落千丈，提告狗仔2年終於勝訴。而他逐步復出，昨日（25）還亮相直播活動，是今年首度公開露臉，不料直播到一半突然遭到中斷，理由是「英語說太多」。

▲蔡徐坤今年首度公開露臉參加直播活動，不料突然被中斷2次。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，蔡徐坤參加法國彩妝品牌的抖音直播活動，品牌創辦人Charlotte Tilbury也來到現場，因全程用英語交流，加上沒有即時翻譯，導致碰觸到平台針對非教育類直播間過度使用外語的審核機制，而直播還出現第二次中斷，部分網友認為是技術故障導致。品牌官方微博也發聲明道歉，並證實原因「由於過度使用外語、翻譯不及時導致技術故障而直播暫時中斷」。

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▲品牌官方微博發文道歉，因直播過度使用外語、翻譯不及時導致直播中斷。（圖／翻攝自微博）

蔡徐坤直播遭中斷一度引發各界揣測，品牌方聲明說明原由後，部分網友第一次得知平台有規定不可多說外語。而恢復直播後，品牌創辦人離開，留下蔡徐坤與主持人持續對談50分鐘，即使遭中斷2次，線上人數瞬間重返10萬人，總觀看人次達209萬，直播販售的商品也全數買光，驗證人氣仍被視為「頂流」狀態。