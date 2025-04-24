王淨甜曝曹佑寧生日禮「下次問他啦！」 　婁峻碩被焦凡凡下禁買令

記者蕭采薇／台北報導

王淨、婁峻碩24日受邀參加品牌活動，婁峻碩先前曾與王淨男友曹佑寧合作，提到兩人交情，婁峻碩笑說：「我們滿早就認識了，有一些『共同朋友』。」活動當天也是曹佑寧生日，不過正在趕拍新戲王淨無法一起慶祝，至於準備了什麼禮物，王淨賣關子說：「下次你們見到再問他。」

▲（左起）王淨、婁峻碩出席LV路易威登Savoir Rêver典藏工藝展。（圖／記者李毓康攝）

而婁峻碩則是對家具特別有興趣，透露很想買椅子「但家裡已經有很多了」，因此每次對椅子的購買慾又發作時，都被老婆焦凡凡阻止。王淨則對LV旅行箱所做的狗屋非常有興趣，直呼：「很想買一個給勘吉（愛犬）。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王淨正在趕拍新戲，活動一結束就被劇組車載走，男友生日也無法一起慶祝。（圖／記者李毓康攝）

最近正在趕拍新戲的王淨，甚至時間緊到活動一結束就被劇組車載走，她也透露：「每天都好想睡，等等上車我就要睡覺。」婁峻碩則表示：「當然如果有機會可以跟王淨一起合作拍戲的話，當然非常願意。因為她是很棒的演員，跟她合作一定可以學到很多。」

▲婁峻碩買太多椅子，被老婆焦凡凡禁止。（圖／記者李毓康攝）

而母親節將近，王淨說：「母親節剛好是我媽媽的生日，會跟媽媽一起吃飯，我們家三個小孩也會一起送一份大禮。」婁峻碩則說：「和媽媽一起吃一頓飯是一定要的，至於禮物就⋯再看看。」而主演電影《器子》正在上映中，婁峻碩也笑說，很多朋友看了以後，都會對他說：「再吵我就電爆你！」

▲（左起）王淨、婁峻碩出席LV路易威登Savoir Rêver典藏工藝展。（圖／記者李毓康攝）