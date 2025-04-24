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周杰倫大陸開唱「花2000台幣看不到人」　只感受氛圍…票照樣賣光

記者陳芊秀／綜合報導

音樂天王周杰倫將於4月25日至27日連續3天在大陸南寧開唱，門票價格從380至2000人民幣（約台幣1697至8932元），昨日（23）第三次開售，其中新增「特價大屏觀演區」引發關注，票價僅380或480人民幣（約台幣1697至2013元），但是該區域視線被遮擋，屆時只能感受氛圍，但開售後馬上賣光！

▲▼周杰倫「嘉年華」台北大巨蛋演唱會day4。（圖／杰威爾提供）

▲周杰倫大陸南寧將開唱，門票售磬。（圖／杰威爾提供）

據陸媒《九派新聞》報導，周杰倫南寧演唱會第三次售票，除了前期退票，加上「特價大屏觀演區」，該區座位正對控制台，即使帶了望遠鏡也看不到舞台，只能透過巨型螢幕觀賞演出，形同「螢幕轉播席位」。但售票業者表示，此區域一開賣便全部售罄，目前所有門票已經賣光，搶購熱度不減。

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同時售票業者強調，「大屏觀演區」開賣前已明確標註此區「視線不佳或局部被遮擋現象」，購票者已知並接受視線受限的情況。業者強調，雖無法直視周董本尊，但場內氣氛與音效仍與其他區相同，深受預算有限卻想參與演唱會氛圍的粉絲喜愛。

▲▼周杰倫大陸南寧開唱，門票售磬。（圖／翻攝自微博）

▲網友分享購票截圖，票價380、480人民幣的座位視線被遮擋。（圖／翻攝自微博）

大陸網友留言「一個願打一個願挨 ，如果不喜歡就別買」、「還是怪周董太火（太紅）了，沒辦法 ​」、「倒是不怪主辦方，因為賣票的時候就說清楚了的，特價票確實只能看大屏（大螢幕），但是僅僅只比580的便宜一百塊，有點不划算」、「一票難求呀！]開票的時候人家也給你說清楚的呀能接受就買。我覺得這個價格哪怕去體驗體驗氛圍感都是值得的​」。

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