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啦啦隊女神Dora突現酒吧　超chill模樣被捕捉…粉絲大讚「好真實」

▲▼啦啦隊女神Dora喜歡到朋友酒吧小酌，玩射飛鏢也是技術一流 。（圖／民眾提供）

▲啦啦隊女神Dora喜歡到朋友酒吧小酌 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳以昇／新北報導

啦啦隊女神Dora（小葳葳）近年來人氣扶搖直上，不但是棒球樂天桃猿隊的樂天女孩，同時也是籃球高雄鋼鐵人啦啦隊的隊長，有「鋼鐵女神雅典娜」之稱，私底下她有獨特的放鬆方法，就是到朋友的酒吧喝喝調酒，玩射飛鏢，忙裡偷閒chill過生活，她突然現身在酒吧，粉絲開心與她合照，還大讚女神「超真實」。

▲▼啦啦隊女神Dora喜歡到朋友酒吧小酌，玩射飛鏢也是技術一流 。（圖／民眾提供）

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Dora（小葳葳）不論是在棒球場或是籃球場上，都是充滿活力地應援，吸引無數粉絲目光，Instagram上的應援影片更屢創數百萬點閱佳績，堪稱雙棲啦啦隊女神。儘管身兼兩職，忙碌於應援、練舞以及鋼鐵人啦啦隊的管理與編舞工作，幾乎全年無休，Dora卻笑稱自己是「天生勞碌命」，一旦閒下來反而渾身不自在。

Dora坦言：「我真的很喜歡球場上的氣氛，不論棒球還是籃球，只要能和大家一起跳舞，就是我最開心的時候」。然而，在高壓的工作之餘，Dora也懂得適時替自己尋求放鬆。她透露，雖然並非頻繁飲酒之人，但偶爾會小酌以舒緩身心，而她最近常造訪秘密基地，便是朋友在位在新北市土城區中央路開設的小酒吧。

▼啦啦隊女神Dora玩射飛鏢也是技術一流 。（圖／民眾提供）

▲▼啦啦隊女神Dora喜歡到朋友酒吧小酌，玩射飛鏢也是技術一流 。（圖／民眾提供）

Dora分享說：「這裡的調酒種類非常豐富，而且每一款都調得非常好喝，更重要的是，整個酒吧的空間氛圍讓人一坐下來就能徹底放鬆。」無論是想獨自一人靜靜放空，或是與三五好友相聚暢聊，都是她忙碌生活中的一處療癒小天地。

她進一步表示：「有時候，真的只需要一杯美味的調酒，就能讓一整天的壓力慢慢消散。這裡不僅空間舒適，調酒選擇多樣，還可以隨時觀看精彩的運動賽事，還可以玩玩射飛鏢，對我來說，真的是一個很棒的紓壓去處。」，因為身兼2個應援啦啦隊，平時工作壓力大，有一個能讓自己暫時拋開疲憊、輕鬆的空間，是很重要的，有粉絲在酒吧看到Dora，除了開心與她合照外，更大讚她好親民、好真實。

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啦啦隊女神, Dora, 小葳葳, 酒吧

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