廖家儀老公顱內出血緊急動刀！親曝手術「血用噴的」晚一步就命危

記者黃庠棻／台北報導

由國際獅子會300A1區登玉山委員會主席徐媺涵與台灣抗癌協會理事長黃文傑醫師共同號召的「不倒勇士挑戰玉山」公益記者會於今（23）日舉行。活動邀請藝人廖家儀擔任主持人，然而她也在會中透露，自己剛經歷了一場家庭的生死關卡，就是先生Derrick因顱內大面積出血緊急開刀，所幸目前已脫離險境。

▲廖家儀（右）、唐玲（左）出席「不倒勇士挑戰玉山」公益記者會。（圖／民視提供）



廖家儀表示，先生上週因長期頭痛就醫，竟發現腦內大出血，隔日立即進行手術引流，情況一度危急。她回憶當天直呼「手術醫師說出血是『用噴的』，再晚一步可能腦幹壓迫，會有生命危險。」所幸在第一時間，與他同行的山友也是本次活動與會人、馬偕醫院胸腔外科主任黃文傑醫師察覺異狀，立刻建議送醫，成功挽救一命。廖家儀感動地說「黃醫師是我們的救命恩人。」

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▲廖家儀透露老公先前顱內大面積出血緊急開刀。（圖／民視提供）

目前廖家儀老公Derrick已恢復基本行動，今天也前往醫院進行核磁共振檢查，但這次不舒服是否與早前騎腳踏車跌倒有關仍待進一步確認。廖家儀語氣難掩緊張與心疼「這兩個月是關鍵期，我們會持續追蹤，希望能找出真正原因，徹底治本。」

▲廖家儀透露老公先前顱內大面積出血緊急開刀。（圖／民視提供）

此外，廖家儀透露原本Derrick也計畫參與本次玉山登頂挑戰，卻因突如其來的病況無奈退出。不過在場的癌友們，正用自己的力量，走上山頭、戰勝病魔並即將於2025年4月23日正式出發，展現「夢想不遠、行動實踐、抗癌不倒、人生美好！」