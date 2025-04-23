遭爆曾跟天殘交往！賀瓏神隱7天「節目主持請假」　狀況網擔憂

記者孟育民／台北報導

單口喜劇演員天殘17日被發現陳屍於台北市某公寓頂樓，且這天正是她的生日，而IG同日排程發文「好的前任應該像死了一樣」，引發網友揣測。而她與賀瓏曾被挖出5線索疑似交往，加上東區德的Podcast節目曾爆料目睹兩人親密互動，對此賀瓏至今都沒回應。然而賀瓏主持的廣播節目《瓏賀哩共》，昨（22日）依舊請假沒現身，找來怡岑代班。





▲賀瓏疑似因為天殘事件，目前工作再度請假。（圖／翻攝自天殘、賀瓏IG）

天殘的離世，賀瓏因悲痛當天就已取消演出，事後所屬經紀公司薩泰爾發聲：「我們有接獲相關訊息，也非常遺憾與難過。但因為這件事涉及私人與家屬層面的議題，我們必須尊重當事人與其家屬的意願，目前不便對外說明或評論，還請您見諒。」

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▲賀瓏。（圖／翻攝自賀瓏IG）

另外，網友一篇發表於2022年5月的論壇文章，揭露了賀瓏與天殘交往的「5線索」，包括賀瓏喜歡瘋女人、賀瓏的「高職女生」與天殘描述的高中生活有80%吻合、賀瓏與天殘一起開麻辣燙店、還有天殘將男友代稱「阿狗」等。再加上，東區德在其Podcast節目中也爆料，曾在展場外目睹兩人親密互動，並在節目中直接指出這對情侶正是賀瓏與天殘。對此，賀瓏至今都未回應，社群也無更新，狀況不少網友擔憂。