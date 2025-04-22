47歲楊謹華「近距離貼臉自拍」洩真實膚況　網看傻：長這樣合理嗎

記者顧齊祐／綜合報導

女星楊謹華出道多年，憑藉精湛演技和優雅氣質獲得觀眾喜愛，去（2024）年更打破金鐘魔咒拿下女配角獎，實力備受肯定。不時會與粉絲分享生活點滴的她，近日發布了一系列日常照片和一段貼臉自拍影片，展現了47歲的驚人膚況，令網友驚嘆不已。

▲楊謹華分享了一系列日常照片。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）



楊謹華發布的影片中，她以淡妝近距離自拍，展示了唇妝的上妝過程。隨著畫面的拉近，她的肌膚依然看不見細紋或瑕疵，相當緊緻光滑，完全看不出來47歲，令人驚豔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楊謹華保養得宜，看不見細紋或瑕疵。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）



另外，楊謹華還附上幾張生活照，照片中她綁起了高馬尾，穿著橘色格紋外套搭配牛仔長褲，側著身體展現優雅氣質。手裡還把玩著一頂草帽，顯得相當俏皮可愛。她也配文寫道「日子有時候就是會突然什麼都恰到好處，往前走就對了」，傳遞滿滿的正能量。

▲楊謹華側著身體展現優雅氣質。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）



楊謹華的貼文曝光後，凍齡狀態讓粉絲驚呼連連「怎麼可以這麼美」、「為什麼跟演敗犬女王的時候沒有區別，十五年後我都老了，她還長這樣合理嗎」、「妳的時間是被暫停了嗎」、「越來越年輕了」。