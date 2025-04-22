幫母買保單「受益人遭改成陌生人」！瑜珈女神驚嚇氣炸：太誇張

記者劉宛欣／綜合報導

香港真人秀《足球女將》參賽者、同時有「港台瑜伽教練」之稱的郭雅琪（Niki），近日在個人Instagram限時動態揭露一起離奇事件，她去年為母親購買的一份10萬港元（約42萬台幣）儲蓄型保單，在未經同意的情況下，保單受益人竟然被改成陌生人。她接受《香港01》訪問時坦言震驚與不滿，更直言這樣的錯誤讓她對保險公司失去信任。

▲郭雅琪為母親購買保單，受益人卻被改成陌生人。（圖／翻攝自郭雅琪Instagram）

根據《香港01》報導，郭雅琪表示，今年準備繳交第二年保費時，意外發現保單受益人欄填上了一位她從未聽過的陌生女子名字，身份甚至被註記為「老婆」。她無奈質疑：「我是女生，怎麼會有老婆？」於是立即與保險公司聯繫，對方回覆承認作業疏失，強調「這一錯誤並非由您的保險顧問造成，而是我們內部作業上的一個失誤」。

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▲郭雅琪無法接受保險公司的說法。（圖／翻攝自郭雅琪Instagram）

這樣的解釋並未讓郭雅琪安心，她指出整件事至今公司都未正式以書面或電話方式向她交代，僅透過保險顧問傳達訊息，讓她難以接受直呼誇張：「這筆保單金額不小，而且保險顧問說在詢問時，公司的秘書就直接更改受益人，過程中根本不需要我簽名，這太不合理了。」她認為保險公司不僅錯誤處理關鍵個資，更在事後缺乏誠意溝通，「這麼大的公司，連一點交代都沒有，真的讓人完全失去信心」。