北極熊「孤獨站在海冰」面露哀愁震撼畫面曝　找不到食物瀕臨滅絕

記者蕭采薇／台北報導

台灣首部跨越南北極的生態紀錄片《守護我們的星球》，完整呈現出地球僅存的冰雪王國多麼宏偉壯麗。但除了極地動物們可愛的模樣外，片中也看見這些瀕危物種面臨生存危機的無助，本應強壯活潑的北極熊，是現存陸地上最大的食肉動物，卻因氣候變遷、冰川加速消融，在夏天找不到食物而逐漸消瘦，站在破碎的海冰上孤立無援，模樣十分令人心疼。

▲《守護我們的星球》北極熊孤獨站在一小塊海冰之上。（圖／東森電視提供）

極地獨有的驚奇動物，有潔白無瑕的北極熊，也有毛茸茸、長得像奇異果般等待父母餵食的企鵝寶寶，都是極地限定的大明星。不過在《守護我們的星球》的正式海報以及預告，卻可見極地特有的大明星—毛茸茸的北極熊與成群結隊的企鵝，牠們站在僅存寒冰上的模樣十分惹人憐愛，希望能喚起觀眾一同守護生態的決心。

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導演舒夢蘭感慨：「人類是46億年來唯一能改變地球的物種，也可以成為修復地球的守護者。」她表示，南極的面貌，與她15年前第一次踏上這片土地時已截然不同，人類活動居然能在短短幾年間就造成巨大且不可磨滅的改變。

▲《守護我們的星球》成群結隊的國王企鵝排排站模樣十分可愛。（圖／東森電視提供）



因此，舒夢蘭希望透過鏡頭與文字留下珍貴的影像紀錄，警示大家暖化巨變與生態危機迫在眉睫，更要喚醒世人守護生態環境的初心，「因為這不是極地的故事，而是我們所有人的未來。」片中由 82 種南北極限定的驚奇動物為敘事主角，描寫牠們如何克服嚴酷環境生存繁衍，同時道出受全球暖化衝擊牠們無助的心聲。《守護我們的星球》將於5月23日正式上映。