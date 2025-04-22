學生遭撞8人傷！　網喊「康橋家長不好惹」賈永婕親自回擊了

記者劉宛欣／綜合報導

台北101董事長賈永婕的兒子就讀的新店康橋國際學校，近日參加「單車環島成年禮」活動，未料22日上午車隊行經彰化某路段時，竟遭一輛橘色自小客車逆向衝撞，導致7名學生與1名補給車司機受傷送醫，其中一名15歲男學生傷勢嚴重，場面相當怵目驚心。此事引發社會關注，但意外的是，賈永婕報平安的臉書貼文下卻出現惡意留言，掀起討論。

▲賈永婕兒子單車環島車隊遇到車禍。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

事故發生於22日上午10點43分，車輛逆向高速衝入學生車隊，導致多名學生當場被撞飛。事故發生後，賈永婕於臉書發文報平安，表示當時正在開會，突然接到兒子來電，聽到兒子心痛地說「媽媽我好難過！」讓她相當心疼，在臉書報平安寫下：「我兒子目前平安無事，但目睹了好友受傷的過程，實在太難受了。」並強調：「強力譴責違規肇事的車主，太過分了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲賈永婕回擊語氣挑釁的網友。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

然而，有網友在貼文下方留言「這學校學生的家長都不好惹」，語氣有些挑釁，有網友替家長發聲表示「如果是我孩子遇到這種事，我也一樣會保護他們，這與身份地位財力無關」，對此賈永婕也親自回應：「什麼意思？」正面回擊。