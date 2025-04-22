藝人逆應援首例！丁禹兮「驚喜跳御宅藝」寵粉　台上發抖哽咽看哭萬人

記者田暐瑋／綜合報導

中國男星丁禹兮因《永夜星河》爆紅成為一線小生，人氣居高不下，私下相當寵粉的他，日前首度登上貴陽音樂節舞台，不只開口唱歌，還在尾聲驚喜表演日本知名的「WOTA藝」（御宅藝），而這項舞蹈過去是由粉絲對偶像示愛的方式，如今他「逆應援」，親自跳給粉絲看，讓全場感動不已。

丁禹兮跳WOTA藝影片

▲丁禹兮以一頭藍髮驚喜登上音樂節。（圖／翻攝自微博）



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丁禹兮雖是演員出身，但唱功也相當穩健，19日首度登上音樂節開唱，以一頭狼尾藍髮造型驚喜現身，一連演唱4首歌，邊跳邊唱展現驚人舞台魅力，最後他表演《超人力霸王》的主題曲《奇蹟再現》，尾聲拿出螢光棒大跳「WOTA藝」（御宅藝），這一舞蹈源自於日本二次元文化，是粉絲對偶像表達熱愛的一種方式。

▲丁禹兮跳WOTA藝逆應援粉絲。（圖／翻攝自微博）



以往都是由粉絲跳給偶像的應援方式，如今丁禹兮卻是「逆應援」回應粉絲心意，在演藝圈中實屬罕見，編舞老師事後也出面證實，這個橋段是丁禹兮自己加入的巧思，在忙碌的行程中還抽空練習，讓人相當感動，可說是寵粉無上限。

▲丁禹兮粉絲的綠海應援。（圖／翻攝自微博）



出道多年的丁禹兮以《永夜星河》爆紅，人氣持續攀升，身價地位不同以往，當天看到台下粉絲高舉應援大旗，現場變成綠色旗海，他一度哽咽，緊張激動到說不出話，而他也坦言，特地在演出前夕把招牌黑髮染成藍色，唱完音樂節就要再染回黑色，只是為了給粉絲一個大驚喜。

▲丁禹兮以一頭藍髮驚喜登上音樂節。（圖／翻攝自微博）