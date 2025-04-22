肯爺突認曾與親戚亂倫！　「幫對方口交到14歲」新歌歌詞是真的

記者黃皓瑋／綜合報導

47歲的美國饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現改為Ye），在日前發行了新歌《Cousins》，近年來爭議言論不斷的他，昨（21日）在X發文，透露新歌講述的是他與1位堂／表兄弟（Cousins）的故事，還自曝2人曾發生關係，「幫對方口交直到14歲為止」，貼文一出掀起熱議。

▲肯爺發行新歌《Cousins》。（圖／路透）



肯爺在《Cousins》歌詞中寫下：「我跟堂／表兄弟一起看色情雜誌，我們看到一些黑人接吻，我們不知道那代表什麼，然後我們開始重演所看到的一切」，並不斷重複「我把頭給了他」、「我把頭給了他」，然而肯爺昨晚發文，自曝歌詞的內容其實是真的。

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▲肯爺自曝曾與親戚發生關係。（圖／達志影像）



肯爺透露這位堂／表兄弟過去因為殺害孕婦，而被判處終身監禁，現在仍在牢裡服刑。他回憶自己小時候會將父母藏起來的色情雜誌翻出來，與對方一起觀看，並把看到的內容「實際表現出來」：「我吸吮我堂／表兄弟的XX直到我14歲。」

許多網友看完貼文，紛紛留言直呼「你剛剛是承認了亂倫嗎」、「我到底看了什麼」、「地球上最真實的人」，不過也有網友提醒，肯爺過去也經常會運用令人震驚的內容來推銷、宣傳他的作品。