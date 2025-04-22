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蕭彤雯自爆罹肺腺癌　術後3天出院「只用貼紙就搞定」驚呆醫界

記者葉文正／台北報導

近年來罹患肺腺癌的人口越來越多，《健世代》的主持人蕭彤雯回憶起2021年時發現罹患肺腺癌零期時的治療狀況，她當時透過胸腔鏡手術切除癌細胞，蕭彤雯說：「我當時真的很驚訝，醫師只用一條胸管引流，開完刀用貼紙貼住傷口就結束了。」她形容傷口小、復原快，術後第三天即出院，對比過去「開大刀」印象截然不同。楊志新補充隨著醫療技術的進步，癌症不一定絕症，美國前總統卡特就曾罹患第四期黑色素癌，但最終仍免疫治療到一百歲過世時檢查身上已無癌細胞。

▲▼蕭彤雯。（圖／翻攝自Facebook／蕭彤雯）

▲蕭彤雯。（圖／翻攝自Facebook／蕭彤雯）

蕭彤雯罹病後表示，有關自己被診斷出肺腺癌0期的經歷，也曾出書詳細描述，她也常被粉絲詢問「妳怎麼會得肺腺癌呀？」「手術是怎麼做的？」「會很痛嗎？，而有關「我這樣的人怎麼會得到肺腺癌」這件事，醫師說沒人能給出個答案，但一般認為還是跟空汙有關。

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▲楊志新蕭彤雯與陳文茜。（圖／節目提供）

▲蕭彤雯建議大家可以去做檢查。（圖／節目提供）

蕭彤雯說，因為自己的緣故，身邊很多朋友、粉絲聽眾，都去做了LDCT檢查，不論檢查結果OK、或是跟她一樣發現了早期肺腺癌，她覺得都是非常非常幸運的！並呼籲大家，面對健康檢查這件事「不要害怕，不要逃避。」

▲楊志新蕭彤雯與陳文茜。（圖／節目提供）

▲蕭彤雯只貼膠帶就出院。（圖／節目提供）

不管是X世代、Y世代、還是Z世代，只要關心健康議題，就是健康新世代！健康專訪節目《健世代》由資深主播蕭彤雯深入專訪，邀請各界名醫、名人如心臟權威 振興醫院院長魏崢、藝人阿本、知名部落客宅女小紅分享他們的真實故事與心路歷程，讓健康不僅是理論，更是生活中的實踐。

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