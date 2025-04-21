陳文茜悼念方濟各「千年最偉大天主教宗」　嘆：失去的是世界的良心

記者蔡宜芳／綜合報導

天主教教宗方濟各（Pope Francis）於4月21日上午逝世，享壽88歲。而經常關心時事的主持人陳文茜，稍早也於社群發文哀悼，稱其為「千年來最偉大的天主教宗」，感性表示：「我們失去的不只是一位宗教領袖，而是世界的良心。」

▲教宗方濟各於21日逝世。（圖／達志影像／美聯社）

陳文茜分享說，方濟各是天主教史上首位來自拉丁美洲、出身耶穌會的教宗，也是第一位向穆斯林與東正教世界為十字軍東征正式道歉的教宗；更是唯一公開為巴勒斯坦人發聲、呼籲以色列停止殺戮的信仰領袖，她感慨道：「或許我們再也不會有如方濟各教宗，這樣掌握信仰的最高權力，卻永遠站在正義的一方。」

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貼文中，陳文茜也提到，方濟各在2015年赴美國國會演說，當時他說：「權力是使你們更有使命感，使你們可以高於平常人看到更多的痛苦、不平等的現象，而不是互相衝突，擴大歧異。」面對全球氣候危機，方濟各更直言：「只有美國這樣的強大國家，才能挽救人類的浩劫。」這場演說令議長落淚，議長也明白自己改變不了隸屬的黨派，最終選擇離開政壇。

▲陳文茜發文悼念方濟各。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

身為改革派的方濟各，任內多次推動教會包容性與現代化，並不畏與傳統保守勢力對抗。他積極為移民、邊緣群體與氣候正義發聲，在12年任期內持續招募與他理念相符的主教進入領導體系，努力讓教會更貼近人心。陳文茜為此感嘆：「我們失去的不只是一位宗教領袖，而是世界的良心。」

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