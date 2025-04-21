見證《瘋神》10年戰友逸祥結婚　香蕉感動：以前和山豬都會鬧他

記者劉宜庭／綜合報導

藝人逸祥今（21日）中午宣布與女友「娃娃」正式登記結婚，攜手邁入人生新階段，文中深情感謝一路相伴的家人、朋友與粉絲，並特別點名多年好友香蕉（王俊傑）擔任婚姻見證人。當天，香蕉也感動發文：「逸祥是我奮鬥十多年來的戰友，是我低潮時的夥伴、是我婚禮上的伴郎，現在更是我家鄉的好鄰居，真的很有緣！」這場喜事也讓他直呼：「近期內最開心的事！」

▲香蕉夫妻擔任逸祥與娃娃結婚登記見證人。（圖／翻攝自香蕉臉書）

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香蕉在貼文中感性又帶著幽默，細數兩人相識超過10年的情誼，「能有人欣賞他，真是太幸福了。謝謝娃娃願意疼愛逸祥，帶動他成長，雖然慢了些……」他笑稱對方應該是「有了甜蜜的負擔才拚起來的」，也勉勵逸祥：「我也是結婚後才更努力，想必你也一定會更好……吧！？」

▲香蕉發文祝福好友逸祥結婚。（圖／翻攝自香蕉臉書）



▲香蕉表示：「這張我笑到肚子痛，新娘趁新郎在抓蛇的同時牽錯人。」（圖／翻攝自香蕉臉書）

香蕉也回憶起兩人剛認識時的互動趣事，笑說：「以前跟他不熟，我和山豬常鬧他，說他『台上超活潑，台下都不講話』，原來是把我們當空氣在儲存能量上台用！」這段真摯又帶點幽默的話語，令外界感受到好友間感情深厚如家人，面對有網友已逝男星山豬「可惜少一位摰友!在天上一直看著你們搞笑!」他則回應：「把逸祥的重量，結合了我們的摯友一起。」

【香蕉全文】

恭喜逸祥結婚了????人生大事

能有人欣賞他，真是太幸福了????

謝謝娃娃願意疼愛逸祥，帶動他

讓逸祥全方位成長，雖然慢了些

從十年前就跟我說要好好創作跟打拼

短期內看到逸祥的拼勁，很感動

應該是戶頭燒完了吧…不是

是有甜蜜的負擔了啦！成家了

我也是結婚後有甜蜜的負擔而更努力

想必未來逸祥也一定會更好…吧！？

未來我也會持續在你們左右扶持

逸祥是南部囝仔，相處起來真的超舒服

而且他常姿態蹲得很低，甚至我都看不到他

以前跟他很不熟，我和山豬都會鬧他

「台上超活潑，台下都不聊天不說話」

原來把我們這些朋友當空氣

是在保持能量上台用！

逸祥是我奮鬥十多年來的戰友

是我演藝前輩，也是我瘋神同伴

是我低潮時的夥伴，也是我伴郎

現在更是我家鄉的好鄰居，很有緣

近期內最開心的事

謝謝讓我跟Timmy回味當初公證的美好