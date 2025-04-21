▲蘇明淵走不出喪父之痛。（圖／記者湯興漢攝）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌王蘇明淵和鄭進一今（21日）出席高流藍寶石彩排，2月痛別失智父親的蘇明淵，坦言至今仍走不出喪父之痛，也幾度想尋求醫生的幫助，他哽咽說：「做很多事都沒有太多動力，前幾天有夢到爸爸，我一直相信，爸爸是去更好的地方，才能夠讓自己走得出來，但想到都會哭。」

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▲▼蘇明淵將在演出選唱父親生前最愛的歌曲。（圖／記者湯興漢攝）



蘇明淵透露近期在工作上心情難免受到影響，而爸爸就是自己的音樂啟蒙老師，這次在藍寶石大歌廳的演出中，也特別選了爸爸生前最愛的歌曲〈無言花〉來翻唱，結果沒想到在彩排時邊唱邊哭，「在之前彩排時一時情緒失控，無法把歌唱完，老婆還問我是不是選錯歌，但我還是堅持要挑爸爸喜歡的歌來唱，加上老師都編好曲，所以現在只能盡量調整自己心情、控制好情緒，把這首歌思念離別的情緒能好好地傳達出來。」

被問到是否會帶媽媽來現場看表演，蘇明淵苦笑說：「我怕我看到媽媽坐在台前又想哭，真的好為難！」也表示近來已經著手新專輯製作，他感慨地說：「還是得找到一個出口抒發情緒。」而今首度與鄭進一同台，他謙虛地表示：「這次能與鄭進一等前輩同台演出，是難得的榮幸，能與長輩們一同回味那段秀場黃金年代。這不僅是一場演出，更是一次學習的機會，一哥的作品寫實又充滿生活感，堪稱教科書等級。」

