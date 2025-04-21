《RM》池睿恩暴風消瘦！「雙下巴消失」對比照曝光　劉在錫嘆失去特色

記者劉宜庭／綜合報導

南韓綜藝節目《Running Man》昨（20日）播出最新一集後，固定班底池睿恩（지예은）的外貌變化引起熱議。她在節目中以全新激瘦模樣現身，消失的雙下巴、明顯變尖的臉部線條，讓節目成員和觀眾都驚訝不已，劉在錫更惋惜感嘆：「那本來是妳的魅力啊！」

▲池睿恩瘦身前後對比照。（圖／翻攝自愛奇藝）



節目一開場，池睿恩纖瘦的臉龐立刻成為焦點，成員池錫辰打趣表示：「哎呀，有點捨不得耶。」劉在錫則語帶惋惜說：「妳的魅力不就在這裡嗎？」眾人不僅注意到她的外貌變得更精緻，也提到她為了瘦身「餓到半夜醒來」。錄影前，HAHA看見她神情恍惚，也忍不住關心：「妳看起來好辛苦。」她則透露是因為被餓醒沒睡好。

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▲池睿恩如今已經擠不出雙下巴。（圖／翻攝自愛奇藝）



當池錫辰請她做出過去的「雙下巴招牌動作」時，池睿恩試圖拉低下巴模仿，卻怎麼樣也擠不出肉，眾人一臉錯愕，紛紛驚嘆「失去了一個人設」。劉在錫惋惜對方失去了原有的特色：「我做了這麼久的節目，也不是第一次看到這種樣子，會失去這麼一個人設啊。」

▲池睿恩消瘦身形引發眾人關注。（圖／翻攝自愛奇藝）



▲池睿恩明顯瘦了，卻也讓成員擔心不已。（圖／翻攝自愛奇藝）

面對成員們的反應，池睿恩一開始也小小委屈地說：「你們也太過分了，我是很努力才瘦下來的耶！」當崔丹尼爾擔心問她是否滿意時，她則堅定表示：「我很滿意！」其實她先前就在網路節目透露自己開始減重，如今她實現目標，雖然外型驚豔變身，卻也讓粉絲與節目成員同時懷念她過去那份「真實感」的可愛模樣。