ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《RM》池睿恩暴風消瘦！「雙下巴消失」對比照曝光　劉在錫嘆失去特色

記者劉宜庭／綜合報導

南韓綜藝節目《Running Man》昨（20日）播出最新一集後，固定班底池睿恩（지예은）的外貌變化引起熱議。她在節目中以全新激瘦模樣現身，消失的雙下巴、明顯變尖的臉部線條，讓節目成員和觀眾都驚訝不已，劉在錫更惋惜感嘆：「那本來是妳的魅力啊！」

▲池睿恩明顯瘦了。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲池睿恩瘦身前後對比照。（圖／翻攝自愛奇藝）

節目一開場，池睿恩纖瘦的臉龐立刻成為焦點，成員池錫辰打趣表示：「哎呀，有點捨不得耶。」劉在錫則語帶惋惜說：「妳的魅力不就在這裡嗎？」眾人不僅注意到她的外貌變得更精緻，也提到她為了瘦身「餓到半夜醒來」。錄影前，HAHA看見她神情恍惚，也忍不住關心：「妳看起來好辛苦。」她則透露是因為被餓醒沒睡好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲池睿恩明顯瘦了。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲池睿恩如今已經擠不出雙下巴。（圖／翻攝自愛奇藝）

當池錫辰請她做出過去的「雙下巴招牌動作」時，池睿恩試圖拉低下巴模仿，卻怎麼樣也擠不出肉，眾人一臉錯愕，紛紛驚嘆「失去了一個人設」。劉在錫惋惜對方失去了原有的特色：「我做了這麼久的節目，也不是第一次看到這種樣子，會失去這麼一個人設啊。」

▲池睿恩明顯瘦了。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲池睿恩明顯瘦了。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲池睿恩明顯瘦了。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲池睿恩消瘦身形引發眾人關注。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲池睿恩明顯瘦了。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲池睿恩明顯瘦了。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲池睿恩明顯瘦了，卻也讓成員擔心不已。（圖／翻攝自愛奇藝）

面對成員們的反應，池睿恩一開始也小小委屈地說：「你們也太過分了，我是很努力才瘦下來的耶！」當崔丹尼爾擔心問她是否滿意時，她則堅定表示：「我很滿意！」其實她先前就在網路節目透露自己開始減重，如今她實現目標，雖然外型驚豔變身，卻也讓粉絲與節目成員同時懷念她過去那份「真實感」的可愛模樣。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

28年 #老賓士 不見了！　竊賊冒充 #車主 報廢賺6千

推薦閱讀

白冰冰爆「不滿賴慧如婚禮座位安排」！摸黑坐門口 一口沒吃走人

白冰冰爆「不滿賴慧如婚禮座位安排」！摸黑坐門口 一口沒吃走人

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

雪碧認了「曾與黃正杰秘戀」　得知噩耗淚崩：下輩子當個超級巨星

雪碧認了「曾與黃正杰秘戀」　得知噩耗淚崩：下輩子當個超級巨星

港星被PO「36張親密照」半裸擁吻！　認了4年半地下情：不好意思

港星被PO「36張親密照」半裸擁吻！　認了4年半地下情：不好意思

《康熙》黃正杰「生前限動藏求救信號」！友見最後一面哭了：對不起

《康熙》黃正杰「生前限動藏求救信號」！友見最後一面哭了：對不起

iPad竟然沒藏好！朴寶劍幫《苦盡》美術組掩蓋失誤　演完急喊卡：別擔心

iPad竟然沒藏好！朴寶劍幫《苦盡》美術組掩蓋失誤　演完急喊卡：別擔心

黃正杰31歲驟逝！　媽媽淚曝兒臨終遺言：總是報喜不報憂

黃正杰31歲驟逝！　媽媽淚曝兒臨終遺言：總是報喜不報憂

王菲愛女李嫣「抽菸照」掀兩派論戰！19歲現況被評：越來越像爸媽

王菲愛女李嫣「抽菸照」掀兩派論戰！19歲現況被評：越來越像爸媽

雷／《機醫》5人幫首個驚喜回鍋！　鄭敬淏「左手亮點」劇迷嗨了

雷／《機醫》5人幫首個驚喜回鍋！　鄭敬淏「左手亮點」劇迷嗨了

快訊／69歲鄭進一罹膀胱癌！　36次化療「性能力變差」：活到70歲也夠了

快訊／69歲鄭進一罹膀胱癌！　36次化療「性能力變差」：活到70歲也夠了

唐綺陽運勢／巨蟹注意前任問題！射手「忌當濫好人」獅子人見人愛

唐綺陽運勢／巨蟹注意前任問題！射手「忌當濫好人」獅子人見人愛

范瑋琪演唱會狂飆〈我愛你中國〉！網反應一面倒 黑人：感謝上帝帶領

范瑋琪演唱會狂飆〈我愛你中國〉！網反應一面倒 黑人：感謝上帝帶領

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

白冰冰爆「不滿賴慧如婚禮座位安排」！摸黑坐門口 一口沒吃走人

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

雪碧認了「曾與黃正杰秘戀」　得知噩耗淚崩：下輩子當個超級巨星

港星被PO「36張親密照」半裸擁吻！　認了4年半地下情：不好意思

《康熙》黃正杰「生前限動藏求救信號」！友見最後一面哭了：對不起

iPad竟然沒藏好！朴寶劍幫《苦盡》美術組掩蓋失誤　演完急喊卡：別擔心

黃正杰31歲驟逝！　媽媽淚曝兒臨終遺言：總是報喜不報憂

王菲愛女李嫣「抽菸照」掀兩派論戰！19歲現況被評：越來越像爸媽

雷／《機醫》5人幫首個驚喜回鍋！　鄭敬淏「左手亮點」劇迷嗨了

快訊／69歲鄭進一罹膀胱癌！　36次化療「性能力變差」：活到70歲也夠了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Running Man, 池睿恩, 지예은

讀者迴響

最新新聞更多

  1. AKB48 Team TP成員上台前突崩潰大哭！　簽名一半「低血糖缺氧」手狂抖
  2. 金曲歌王走不出喪父之痛！　淚憶亡父情緒崩潰「想到都會哭」
  3. 文泰一「性侵案開庭前約女喝酒」被抓包　友護航1句話網氣炸
  4. 周杰倫、山下智久東區街頭「0遮掩合體」！　私下行程曝光
  5. 一隻阿圓搭飛機「聽見後座慘叫」嚇壞！　秒看窗外：以為要怎樣了
  6. 泫雅、龍俊亨街頭親吻放閃！　「要不要瘦下來？」近照曝光
  7. 雪碧認曾交往黃正杰「挨酸蹭熱度」　硬起來反擊：我有需要嗎？
  8. 《問問星星》花500億還演太空床戲　孔曉振認「拍攝崩潰」：這真的能播？
  9. 《RM》池睿恩暴風消瘦！「雙下巴消失」對比照曝光　劉在錫嘆失去特色
  10. 薔薔國外月經外漏！下秒做一舉動「抹在上面」　吳姍儒表情失控全被拍

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366