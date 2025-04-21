樂團主唱「肝膿瘍」緊急住院！　「從病床爬回舞台」吐重生心聲

▲ 庸俗救星台北開唱。（圖／庸俗救星提供）



記者翁子涵／台北報導

人氣樂團「庸俗救星」19日在台北Legacy盛大開唱，舉辦首場《Little Battle》新專輯發片演唱會，吉他手阿雷分享這次在專輯製作過程中，也遇到許多挑戰，「其中一件事差點讓今天演唱會辦不成，那就是晧宇住院。」羅晧宇日前掛急診被診斷出「肝膿瘍」，團員笑稱他是名符其實：「從病床爬回舞台的生命鬥士，肝哥。」他表示：「也許這時候生病是最好的時機，讓我不會太執著太多事情，一切不強求，能站在這邊，就一起好好珍惜今晚吧！」

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▲▼ 庸俗救星主唱日前才爆肝住院。（圖／庸俗救星提供）



庸俗救星也驚喜邀請嘉賓「恐龍的皮」的〈Retro Petrol〉，掀起另一波現場高潮，主唱家耘提到：「我們跟恐龍的皮從 2021 年底的共演開始結緣，到今天能一起站上千人舞台，很感動。」為了紀念這次人類與恐龍物種跨時空的交流，主唱家耘特地早起去市場採買三角龍最愛吃的杏鮑菇，無釐頭禮物讓現場笑鬧滿滿。



這次跟恐龍的皮合唱〈Marry Me〉特別為只會說英文的暴龍改編歌詞，成為唯一限定英文版，三角龍也在歌曲中間向家耘求婚：「每次唱這首歌都有個慣例，庸俗救星擔任證人，要跟現場的人求婚！」於是恐龍的皮把杏鮑菇當作捧花獻給家耘，無奈卻被拒絕，心碎將杏鮑菇撕成一塊塊分享給台下樂迷，共享庸俗救星在音樂中的愛。

庸俗救星接連獻唱多首Groovy快歌，〈暈車聽這首〉、〈廢物跑步〉、〈多巴胺之歌〉、〈困在你的雨季〉並編入樂手SOLO橋段，意外的是，吉他手阿雷竟在演奏到最激昂的一刻斷弦，團員們隨即在舞台上即興演奏悲慘配樂，輪流加入「幹話滿滿」的口白，等待阿雷緊急換弦，並臨時上演一段「阿雷的換弦小教室」雙口相聲，精彩即興演出讓全場笑翻，也展現庸俗救星幽默又有默契的團魂。阿雷最後笑說：「謝謝大家陪我度過這個 Little Battle！」



演出尾聲，羅晧宇哽咽表示在寫〈有效期限〉後，便歷經讓他人生轉折的重病，「這首歌講的是，歷經多次離別後，開始意識到每段關係都有時效性，天下沒有不散的宴席。我以為經歷過種種離別，年紀越大會越豁達，但不是，每次離別我都覺得失去很多，包括我的健康，或者我愛的人。」在重病後才發現自己該學會放下一些執著，去珍惜身邊所有平凡瑣事，「我寫了許多關於日常與平凡的重要，希望自己能成為一個更懂珍惜的人，期許我們都能成為豁達、可以歌頌『離別』的人。」

