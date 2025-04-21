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五月天唱一半...《難哄》白敬亭驚喜現身！　夢幻聯動畫面曝光粉暴動

▲▼五月天邀請白敬亭擔任嘉賓。（圖／相信音樂提供）

▲五月天在天津奧林匹克中心體育場開唱。（圖／相信音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

五月天日前在天津奧林匹克中心體育場一連三天開唱，冠佑透露看到出太陽，便出門走走曬日光浴，怪獸笑問：「有穿衣服嗎？」冠佑答：「有。」也讓阿信笑虧：「你穿著衣服曬太陽，叫老人曬太陽。」接著石頭表示明天他也要去做日光浴，阿信要石頭現在就做，石頭笑回：「我們演唱會賣藝不賣身。」，一來一往惹得歌迷笑聲不斷。

▲▼歌迷提前為瑪莎慶生。（圖／相信音樂提供）

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▲歌迷提前為瑪莎慶生。（圖／相信音樂提供）

而瑪莎4月25日即將生日，在點歌橋段，怪獸點了一群手舉「瑪莎生日快樂」點歌牌的歌迷，未料歌迷竟是點〈如果還有明天〉，讓瑪莎「質問」點歌的歌迷說：「等下！等下！這什麼意思？擺明來找碴的，一個人再不怎麼喜歡過生日，你也不能點給他〈如果還有明天〉，天津的朋友我惹你了嗎？」全場哄堂大笑，最後團員和全場歌迷一起合唱〈生日快樂〉，提前為瑪莎慶生。

▲▼五月天邀請白敬亭擔任嘉賓。（圖／相信音樂提供）

▲五月天邀請白敬亭擔任嘉賓。（圖／相信音樂提供）

天津場第三場邀請白敬亭擔任嘉賓，在介紹嘉賨出場前，阿信說：「最近對五月天新歌都有點熟，有沒有人在看《難哄》時不小心略過片頭，不小心略過〈任性〉，今天不讓你們略過片頭，也不略過一分一秒，讓我們歡迎屬於我們的桑延白敬亭。」全場情緒瞬間沸騰，白敬亭緩緩地從「FLY TO 25TH 專機」走下，與五月天完美演繹〈任性〉。唱完後，阿信稱讚白敬亭唱得很棒，並爆料白敬亭在彩排時緊張到發抖，白敬亭表示：「今天舞台對我意義非凡，越重視越緊張！」
 
除了合唱〈任性〉，白敬亭也合唱〈步步〉，這首陪伴他成長的歌曲，並透露在成長過程中常聽五月天的歌，也讓阿信忍不住笑問：「是從幼稚園嗎？」白敬亭的好歌喉眾所皆知，五月天跟他約定，未來白敬亭開演唱會時，希望能在台上還有合作機會。而白敬亭擔任演唱會嘉賓，不只全場嗨爆，也迅速成為全網熱議，合唱影片洗版各大社群。
 

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