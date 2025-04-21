記者劉宜庭／綜合報導

27歲香港音樂人、男歌手陳澤鴻（GooChan）深夜發文承認感情背叛，宣布無限期退出幕前工作。他在聲明中向交往七年的女友芷希鄭重道歉，表示自己「辜負了七年來的真誠感情與陪伴」，也坦言親手毀掉對方的幸福，帶來無法修補的傷害，深感愧疚。

▲陳澤鴻道歉。（圖／翻攝自陳澤鴻IG）



這起風波會曝光，源自於近期網路流傳的一段激烈錄音，內容疑似為陳澤鴻被抓姦在床。根據長達1分30秒的錄音檔中，一名女性情緒激動喊道：「我平時睡主臥！為什麼她睡了我的位置？」還不斷敲門並飆罵：「X你老X！誰在那裡啊？！」可以想像現場相當火爆。

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據傳，陳澤鴻疑似與18歲少女出軌被抓包，片段曝光後，外界一片譁然。回顧今年2月，正牌女友芷希就曾發文證實與陳澤鴻已在2月初分手。她當時低調表示：「接受這段佔據人生四分之一的感情要結束，真的不容易。」並透露過程突如其來，相當痛苦。「感恩過去的時光和回憶，可惜結局並不是我所期盼的……我希望他好，他永遠都好。」她也強調會重新出發，「做一個快快樂樂的芷希」。

▲早在2月，芷希就痛心宣布與陳澤鴻分手 。（圖／翻攝自芷希IG）

而今事態全面爆發，陳澤鴻在道歉聲明中不僅向芷希致歉，也向所有受波及的朋友與工作夥伴致歉，「我辜負了你對我七年真誠的感情和陪伴。」他承諾會擔起責任，「即日起無限期退出幕前工作。往後不會再對此事作任何回應，亦承諾絕不會作出傷害別人的行為。」

▲陳澤鴻是音樂創作人及歌手。（圖／翻攝自陳澤鴻IG）