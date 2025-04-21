現代版甄嬛傳！孫儷新戲手撕出軌老公　「唸小三情書」當眾給難看

記者黃庠棻／台北報導

被譽為「現代版甄嬛傳」的全新都市陸劇《蠻好的人生》集結孫儷、董子健、胡杏兒、高鑫等實力派演員同台飆戲，劇情講述39歲保險業務「胡曼黎（孫儷飾）」在以為自己將迎來人生巔峰之時，突遭競爭對手抹黑造謠，又逢老公外遇出軌，事業、婚姻雙雙遭受挑戰。

▲《蠻好的人生》由孫儷與董子健主演。（圖／愛爾達電視提供）

後來，胡曼黎慘遭公司開除，而始作俑者竟是初入保險業的落魄富二代「薛曉舟（董子健飾）」，但隨著兩人幾番交手後得知背後真相，逐漸從誤解到相互認同，她決定不計前嫌和對方聯手合作，最終薛曉舟成長為保險業界不容小覷的金牌業務，而胡曼黎也回歸自己的事業主場，各自收穫事業和全新人生的故事。

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▲《蠻好的人生》由孫儷與董子健主演。（圖／愛爾達電視提供）

「甄嬛娘娘」孫儷不宮鬥改戰現代大女主劇，這次她以乾淨俐落的短髮西裝造型亮相，變身縱橫職場20年的保險王牌業務「胡曼黎」，她自信又獨立，不管是神態、語氣再到動作，一舉一動都霸氣十足，劇情巧妙融合出軌、小三交鋒、職場霸凌等觀眾又愛又恨的經典元素，尚未播出就吸引超過300萬人搶先預約，正式開播後更是話題不斷，短短24小時內微博戲劇相關的討論量就突破3800萬次，被譽為「2025年都市劇最大黑馬」。

▲孫儷在《蠻好的人生》飾演王牌保險業務員。（圖／愛爾達電視提供）

《蠻好的人生》劇情一開始，胡曼黎面對丈夫的出軌外遇，但並沒有情緒崩潰、大吼大叫，反而冷靜理智地在丈夫的公開活動上，於眾目睽睽下直接唸出對方和小三的「情書」，讓老公在台上面有難色、無地自容，而孫儷這段精彩的演技也讓觀眾看得大呼過癮，大讚「恭迎熹貴妃回宮」、「娘娘這是從古代殺回現代了」、「果然復仇這領域還得是嬛嬛」。

▲胡杏兒在《蠻好的人生》中飾演小三。（圖／愛爾達電視提供）

孫儷為了打造「胡曼黎」精明幹練的保險業務員形象，不但在開拍前就親自下載保險APP，從行為舉止到穿衣打扮、深入瞭解，而她在劇中的那一套「胡曼黎職場攻獵法則」更是被網友封為「打工人寶典」，首先必須要先學會「向上管理」，積極向上司匯報工作，用實力和態度消除對方的顧慮。

▲孫儷在《蠻好的人生》飾演王牌保險業務員。（圖／愛爾達電視提供）

其次是「挖掘潛在客戶」，胡曼黎作為金牌保險業務，她認為人脈不是經營來的，而是平常「順手」存下來的，每個人都有可能是自己的潛在客戶，最後一點則是「信任投資」，有效的消除客戶的顧慮，讓其信任自己就是最重要的職場利器。《蠻好的人生》4/18起MOD影劇館+、Hami Video和ELTA.TV同步跟播。

▲《蠻好的人生》由孫儷與董子健主演。（圖／愛爾達電視提供）