miss A的她6月要結婚了！　「愛情長跑7年」絕美婚紗曝光：想跟他走每一天

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團miss A由JYP娛樂所打造，團體雖已經停止活動，但4位成員在不同領域發光發熱，近來更傳來好消息，Min即將與圈外男友結婚，男方是企業家，且兩人愛情長跑7年修成正果，即將在6月舉辦婚禮，令歌迷又驚又喜。

▲Min公開婚訊即將在6月結婚。（圖／翻攝自Min IG）



miss A解散後，Min曾經與趙權、少女時代成員孝淵組成限定團體「Triple T」，在K-POP圈繼續發光發熱，近年來雖少在螢幕前現身，但她其實一直會透過社群網站與粉絲互動。沒想到，她在21日傳來結婚好消息，即將在6月7日結婚，她與未婚夫於2018年開始交往，兩人愛情長跑7年，決定要攜手共度餘生。

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▲Min與男友交往7年。（圖／翻攝自Min IG）



據韓媒報導，Min是在某個演唱會透過友人介紹認識男友，從2018年起交往，至今已經邁入第7個年頭，且兩人已經在2023年4月訂婚，在對彼此深厚的信任之下，婚禮將舉辦在6月7日。對此，Min也親自在IG報喜承認婚訊，並貼出洋溢著幸福感的婚紗照。

▲Min的未婚夫是圈外人。（圖／翻攝自Min IG）



她發文表示：「想要跟一位守在我身邊很久的珍貴之人一起邁向人生新的開始，不論是開心時、疲憊時，他總是溫暖地伸出手，我想和他一起走下去每一天。」由於老公是圈外人，她的婚禮將採非公開形式進行。不過，她的婚訊公開後，也讓粉絲期待miss A是否會再度合體重聚。