邊荷律哭了「來台是最正確選擇」！　淚謝粉絲：一輩子留在記憶裡

記者黃皓瑋／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」韓籍成員邊荷律（변하율）來台1年多，甜美外表與活潑性格深受球迷喜愛。昨（20日）她在中信兄弟與富邦悍將的比賽後淚灑球場，引發關切，對此她事後親自解釋原因，坦言是因粉絲而感動落淚，也直呼來台灣是她「人生做過最正確的選擇」。

▲邊荷律昨日淚灑球場。（圖／翻攝自IG／yuling34）



邊荷律昨晚在Threads寫下：「其實今天哭不是因為輸球，有點害羞但是還是想跟你們說……」她透露在賽後鞠躬打招呼時，看到了場內3層樓的大批球迷揮舞著她的應援巾，向她吶喊「辛苦了」，前所未見的景象讓她不禁感動落淚：「突然覺得，這個畫面會像照片一樣，一輩子深深留在我的記憶裡。」

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▲邊荷律坦言被粉絲感動。（圖／資料照／記者李毓康攝）



邊荷律坦言自己經常會想：「我到底是做了什麼，才值得你們這樣愛我？」直呼獲得如此多粉絲喜愛的自己是個很幸運的人。她也感性表示，來到台灣是她人生中最正確的選擇：「如果有一天人生走到盡頭，有人問我『什麼時候最幸福？』我一定會說，是我在台灣活動的這段時間。」

▼邊荷律Threads貼文。（Threads／yuling34）

