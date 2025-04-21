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范瑋琪演唱會狂飆〈我愛你中國〉！網反應一面倒 黑人：感謝上帝帶領

范瑋琪高唱〈我愛你中國〉繡紅旗失敗！　黑人感動：感謝上帝帶領

▲范瑋琪日前在上海開唱，丈夫陳建州表示感動。（翻攝范瑋琪微博、IG）

圖文／鏡週刊

歌手范瑋琪（范范）近年來負面風波不斷，成為兩岸三地最不受歡迎藝人。沈寂多時，她在中國舉辦個人巡演，首站是她「最熟悉的城市」上海，演唱會當天她高唱〈我愛你中國〉，表忠意味濃厚，不過中國網友普遍不買帳。而她的丈夫陳建州（黑人）則在社群網站為妻子加油打氣。

范瑋琪今年舉辦中國巡演「范瑋琪我們之間的事2025巡迴演唱會」，29日在上海展開，連唱好幾首歌曲，更悼念已故好友大S。不過，她在最後高唱〈我愛你中國〉，「連夜繡紅旗」舉動在中國網路引起關注。

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范瑋琪高唱〈我愛你中國〉繡紅旗失敗！　黑人感動：感謝上帝帶領

▲陳建州對妻子范瑋琪重回中國開唱，表示感動。（翻攝陳建州IG）

有中國網友在小紅書發文：「連夜繡紅旗映入現實了！媽呀范瑋琪唱紅歌！」但其他網友紛紛不以為然，留言：「太刻意了 誰會在演唱會唱這歌」、「想要錢了就知道喊媽了」、「感覺像此地無銀三百兩」、「一看就是沒怎麼唱過，不然不會進錯拍，目的性太強」、「好了現在兩邊不是人了」、「缺錢啦」、「互聯網還是有記憶的。」

范瑋琪回到中國開唱，丈夫陳建州倒是相當感動，在IG限動貼出范瑋琪上海演唱會的照片，寫下文字：「感動的夜晚」「演唱會首站大成功」「感謝上帝的帶領」。只能說，這對夫妻想要徹底洗白，還有很長一段路要走。


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