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王菲愛女李嫣「抽菸照」掀兩派論戰！19歲現況被評：越來越像爸媽

記者劉宛欣／綜合報導

天后王菲與前夫李亞鵬的女兒李嫣，即將迎來19歲生日，自小備受外界關注的她，近年來逐漸展現出獨特個性與成熟氣質。去年18歲時，李嫣曾曬出一組黑白藝術照，照片中她神情淡然、氣質脫俗，令網友讚不絕口。不僅被指與母親王菲神似，還有不少人認為她的輪廓與已故天后李玟有幾分相似，該組照片當時甚至登上微博熱搜，掀起一波討論熱潮。

▲李嫣拿著香菸的照片引起討論。（圖／翻攝自微博）

▲李嫣作為知名星二代，一舉一動都受到關注。（圖／翻攝自微博）

然而近日，李嫣再度成為網友關注焦點。一張她手持香菸的黑白照片流出，被網友轉發至社群平台並留言「時間真快，王菲女兒李嫣都吸煙了」，照片中，李嫣紮著馬尾，身穿簡約短袖T恤，左手握著一根點燃的香菸，但並不清楚她是否真的吸菸，也有人猜測她可能只是為拍照擺拍所用，該張照片迅速吸引了近1500則留言的熱烈討論。

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▲李嫣拿著香菸的照片引起討論。（圖／翻攝自微博）

▲李嫣拿著香菸的照片引起討論。（圖／翻攝自微博）

針對這張引發話題的照片，網友反應不一。有些人認為成年後的李嫣有權選擇自己的生活方式，只要不影響他人「抽菸也沒什麼大不了的」，也有不少人將焦點放在她的外貌上，認為她的臉部線條愈來愈像爸爸李亞鵬，也有人指出她眼神神似王菲，顯示李嫣身上集結了父母的優秀基因。

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