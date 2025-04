直擊／NMIXX林口超猛開麥飆唱！唱到最後全哭了　淚崩：想當灶咖大賽前三名

記者吳睿慈/台北報導

南韓「特種兵」實力派女團NMIXX於19、20日在林口體育館舉辦粉絲演唱會「NMIXX CHANGE UP MIXX LAB」,兩天共吸引1萬3千名NSWER(官方粉絲名)到場朝聖。演唱會來到第二天,她們魅力全開以〈Run For Roses〉、〈KNOW ABOUT ME〉等強打歌曲率先登場,秀出專屬NMIXX的爆棚氣勢,在接近尾聲時,6人走下台送玫瑰花,近距離寵粉更是讓粉絲驚喜不已。

▼▲NMIXX現場開麥唱跳展現吞CD實力。(圖/記者周宸亘攝)



[廣告]請繼續往下閱讀...

NMIXX粉絲演唱會20日在林口體育館展開第二天演出,6人穿著性感舞台服裝現身,一連串勁歌熱舞,帶來能量滿滿的舞台,她們先以中文「大家好」打招呼,海嫄熱情詢問:「NSWER好久不見,大家過得好嗎?」台下回以歡呼聲,她笑虧:「真的嗎?沒有我們真的過得好嗎?」Kyujin提議透過尖叫聲確認歌迷的想念之情,於是1樓、2樓、3樓開啟了尖叫聲較勁,場面超熱烈。

▲NMIXX之間感情很好,Sullyoon還幫Bae整理頭髮。(圖/記者周宸亘攝)



一連串勁歌熱舞,NMIXX從熱門歌單〈Love Me Like This〉、〈Young, Dumb, Stupid〉唱到〈O.O part.2〉,開麥實力讓歌迷更沈浸於演唱會之中。而她們期間還準備有趣的互動橋段,第二天換成考驗默契的「接力畫畫挑戰」,每位成員只能畫10秒,輪流完成一幅圖再猜出答案,海嫄打頭陣挑戰答對「小籠包」,她開心到大喊「你吃飯了嗎?好吃,好吃」,突然秀出四次元個性,模樣超可愛。

▼▲NMIXX不只歌唱實力堅強,舞蹈也是刀群舞等級。(圖/記者周宸亘攝)



除了帶來團體代表性人氣歌曲,NMIXX更驚喜準備了超反差的男團舞蹈Cover舞台,她們穿上帥氣裝扮、火力全開演出NCT 127的〈KICK IT〉,乾淨俐落的刀群舞震撼全場,6人結束限定版表演後,突然靈機一動也想挑戰看看TWICE前輩的歌曲,台下一陣歡呼聲。

▼▲NMIXX粉絲演唱會上還準備了遊戲環節。(圖/記者周宸亘攝)



演唱會驚喜連連,無論是可愛舞台,還是帥氣強勢演出,她們都能自由切換、毫無違和。唱到〈Moving On 〉時,NMIXX寵粉丟出簽名球,台下又是一陣歡樂,驚喜不僅於止,一連唱完13首歌後,她們突然用中文問:「要不要重新開始(唱)?」全場尖叫聲掀頂,立刻爆出超高音頻的分貝。

活動接近尾聲時,她們在唱完〈See that? 〉離開舞台後,全場歌迷吶喊「安可」,6人再度驚喜現身,她們穿著純白洋裝走入觀眾席,彷彿仙女下凡海巡,拿著玫瑰花傳遞情意,對著粉絲放送飛吻、比著愛心,偶像真的近距離站在眼前,使得全場驚呼聲不斷。

▲NMIXX獻給粉絲限定歌單〈戀愛ing〉。(圖/記者周宸亘攝)



NMIXX重返舞台後,獻上最後一個大禮,6人暖聲獻唱五月天〈戀愛ing〉,清晰的中文咬字展現滿滿誠意,現場瞬間充滿可愛的粉紅泡泡改,歌迷氣氛歡樂、熱情大合唱。最後,換粉絲送上驚喜,她們收到大禮當場淚灑現場,感性致謝:「剛剛記者有問,我們現在承諾給你們,希望我們可以得到灶咖比賽前三名。」感謝NSWER給予永遠不變的熱情應援,尾聲帶來歌曲〈Break The Wall〉、〈Home〉感性結束兩天演唱會。

▲NMIXX一連兩天在林口體育館舉辦粉絲演唱會。(圖/記者周宸亘攝)



這次主辦單位「遠雄創藝」後台同樣備妥咖啡車與牛肉麵攤,隨時送上客製化咖啡與一碗熱騰騰的湯麵供NMIXX享用;此次演唱會2天共吸引1.3萬名粉絲,除了NMIXX送上驚喜給歌迷,主辦單位也在全場歌迷進場時,發送每人一套驚喜小卡(6人為一組)作為禮物,且19、20日兩天小卡內容不同。