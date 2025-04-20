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直擊／NMIXX林口超猛開麥飆唱！唱到最後全哭了　淚崩：想當灶咖大賽前三名

記者吳睿慈／台北報導

南韓「特種兵」實力派女團NMIXX於19、20日在林口體育館舉辦粉絲演唱會「NMIXX CHANGE UP MIXX LAB」，兩天共吸引1萬3千名NSWER（官方粉絲名）到場朝聖。演唱會來到第二天，她們魅力全開以〈Run For Roses〉、〈KNOW ABOUT ME〉等強打歌曲率先登場，秀出專屬NMIXX的爆棚氣勢，在接近尾聲時，6人走下台送玫瑰花，近距離寵粉更是讓粉絲驚喜不已。

▲▼女團NMIXX演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

▼▲NMIXX現場開麥唱跳展現吞CD實力。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼女團NMIXX演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

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NMIXX粉絲演唱會20日在林口體育館展開第二天演出，6人穿著性感舞台服裝現身，一連串勁歌熱舞，帶來能量滿滿的舞台，她們先以中文「大家好」打招呼，海嫄熱情詢問：「NSWER好久不見，大家過得好嗎？」台下回以歡呼聲，她笑虧：「真的嗎？沒有我們真的過得好嗎？」Kyujin提議透過尖叫聲確認歌迷的想念之情，於是1樓、2樓、3樓開啟了尖叫聲較勁，場面超熱烈。

▲▼女團NMIXX演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

▲NMIXX之間感情很好，Sullyoon還幫Bae整理頭髮。（圖／記者周宸亘攝）

一連串勁歌熱舞，NMIXX從熱門歌單〈Love Me Like This〉、〈Young, Dumb, Stupid〉唱到〈O.O part.2〉，開麥實力讓歌迷更沈浸於演唱會之中。而她們期間還準備有趣的互動橋段，第二天換成考驗默契的「接力畫畫挑戰」，每位成員只能畫10秒，輪流完成一幅圖再猜出答案，海嫄打頭陣挑戰答對「小籠包」，她開心到大喊「你吃飯了嗎？好吃，好吃」，突然秀出四次元個性，模樣超可愛。

▲▼女團NMIXX演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

▼▲NMIXX不只歌唱實力堅強，舞蹈也是刀群舞等級。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼女團NMIXX演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

除了帶來團體代表性人氣歌曲，NMIXX更驚喜準備了超反差的男團舞蹈Cover舞台，她們穿上帥氣裝扮、火力全開演出NCT 127的〈KICK IT〉，乾淨俐落的刀群舞震撼全場，6人結束限定版表演後，突然靈機一動也想挑戰看看TWICE前輩的歌曲，台下一陣歡呼聲。

▲▼女團NMIXX演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

▼▲NMIXX粉絲演唱會上還準備了遊戲環節。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼女團NMIXX演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

演唱會驚喜連連，無論是可愛舞台，還是帥氣強勢演出，她們都能自由切換、毫無違和。唱到〈Moving On 〉時，NMIXX寵粉丟出簽名球，台下又是一陣歡樂，驚喜不僅於止，一連唱完13首歌後，她們突然用中文問：「要不要重新開始（唱）？」全場尖叫聲掀頂，立刻爆出超高音頻的分貝。

活動接近尾聲時，她們在唱完〈See that? 〉離開舞台後，全場歌迷吶喊「安可」，6人再度驚喜現身，她們穿著純白洋裝走入觀眾席，彷彿仙女下凡海巡，拿著玫瑰花傳遞情意，對著粉絲放送飛吻、比著愛心，偶像真的近距離站在眼前，使得全場驚呼聲不斷。

▲▼女團NMIXX演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

▲NMIXX獻給粉絲限定歌單〈戀愛ing〉。（圖／記者周宸亘攝）

NMIXX重返舞台後，獻上最後一個大禮，6人暖聲獻唱五月天〈戀愛ing〉，清晰的中文咬字展現滿滿誠意，現場瞬間充滿可愛的粉紅泡泡改，歌迷氣氛歡樂、熱情大合唱。最後，換粉絲送上驚喜，她們收到大禮當場淚灑現場，感性致謝：「剛剛記者有問，我們現在承諾給你們，希望我們可以得到灶咖比賽前三名。」感謝NSWER給予永遠不變的熱情應援，尾聲帶來歌曲〈Break The Wall〉、〈Home〉感性結束兩天演唱會。

▲▼女團NMIXX演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

▲NMIXX一連兩天在林口體育館舉辦粉絲演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

這次主辦單位「遠雄創藝」後台同樣備妥咖啡車與牛肉麵攤，隨時送上客製化咖啡與一碗熱騰騰的湯麵供NMIXX享用；此次演唱會2天共吸引1.3萬名粉絲，除了NMIXX送上驚喜給歌迷，主辦單位也在全場歌迷進場時，發送每人一套驚喜小卡（6人為一組）作為禮物，且19、20日兩天小卡內容不同。

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NMIXX, Lily, Jiwoo, Sullyoon, Bae, Kyujin, Haewon

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