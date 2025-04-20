黃正杰生前「IG最後身影」曝光　10年前高顏值登《康熙》封男神

記者劉宜庭／綜合報導

31歲男星黃正杰驟然離世，消息震驚各界。​令人唏噓的是，他在離世前兩天，才與網紅Aries艾瑞絲合作拍攝了一支跳舞影片，展現活力舞姿，未料竟成為在IG上的最後身影。​

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▲黃正杰曾於2015年登上《康熙來了》。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）



黃正杰曾於2015年登上《康熙來了》，當時以高顏值及陽光形象被封為男神，節目中他提到高中時期只要經過教室走廊，就會有女同學默默偷看、探頭關注，他則是會大方打招呼。​與他同為當時的男神代表還有田亞霍、白逸民、楊崴宇、曾宇晨、黃宏軒、林育慶、煜昱等人。​

▲黃正杰15歲起便立志進入演藝圈。（圖／資料照）

黃正杰生前因為《康熙來了》嘗過爆紅滋味，卻在當時選擇到國外接商演工作，錯過打響知名度的好時機，回台後發現已經被粉絲遺忘，「那時候隨便個發文，臉書都有5、6萬讚，現在要破1000都有點難。」但他不後悔，持續努力在演藝圈中闖蕩，「我做過墓地工程、路邊舉牌人、美髮設計師、發廣告衛生紙、全聯店員、送過牛奶、當臨演，就是為了支撐演藝圈這條路。」

如今，黃正杰的突然離世，讓粉絲與好友難以置信，許多人在社群平台上表達哀悼之情，與他拍攝跳舞影片的艾瑞絲，稍早也透過IG限時動態轉發他離世的噩耗。

▲艾瑞絲稍早透過IG限時動態轉發黃正杰離世的噩耗。（圖／翻攝自艾瑞絲IG）